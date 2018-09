Aparició insòlita d'un grup de flamencs a la platja de Cubelles

Les aus s’han pogut observar aquest divendres a la zona utilitzada antigament per a la refrigeració de la central tèrmica

Actualitzada 01/09/2018 a les 17:50

Un grup de 17 flamencs han aparegut a la platja de Cubelles (Garraf). En plena època migració, els exemplars es van aturar de forma insòlita ahir divendres al migdia prop de la platja de Les Gavines, dins la zona antigament utilitzada per a la refrigeració de la central tèrmica de Foix. Des del grup ecologista del Vendrell i Baix Penedès Geven, han apuntat a l’ACN que probablement les aus es desplaçaven cap al Delta de l’Ebre, i han puntualitzat que en anys anteriors els flamencs també han fet aturades puntuals a Calafell i al Vendrell, però no es tenia constància de la seva presència al Garraf.Geven ha celebrat l’aturada dels ocells a Cubelles, que atribueix a la recuperació d’espais naturals com les Madrigueres, al Vendrell, on la tardor del 2015 es van obrir dues llacunes. L’entitat ha apuntat que té previst destinar noves inversions en aquest espai abans que acabi l’any per tal de propiciar la criança i presència d’aus al litoral penedesenc.