Els veïns han escoltat petards poc abans de veure sortir el fum

Actualitzada 01/09/2018 a les 13:55

Els veïns de Vila-seca s’han alarmat quan han vist sortir fum d'un magatzem agrícola del municipi, ubicat molt a prop del centre i de l’ajuntament i l’església del poble. Ràpidament han avisat als bombers que han activat quatre dotacions i ara mateix estan de camí per extingir el foc.Alguns dels habitants comenten que han sentit petar diversos petards poc abans de veure sortir fum de la teulada de l’edifici pel que seria possible que un d’aquests petards hagués provocat el foc.Ara mateix els bombers no tenen més dades del que pot estar afectant el foc ni si hi ha ferits. La policia local ha tallat el carrer monterols i verge de Montserrat per precaució.Seguirà ampliació.