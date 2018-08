Vileros i Mariners, un nou ball parlat que s'estrenarà a la Festa Major de Cambrils

Els matrimonis de cambrilencs faran una afilada sàtira de l’actualitat política i social amb un llenguatge divertit i transgressor

Actualitzada 31/08/2018 a les 11:23

Sensacions i expectatives

Cambrils està d’estrena. Durant la seva Festa Major de la Mare de Déu del Camí, tindrà lloc per primera vegada en la seva història una proposta teatral de balls parlats sota el nom de Vileros i Mariners que portarà tota l’actualitat i crítica política i social en un to divertit, satíric i transgressor per tal que el públic que s’apropi a escoltar-los passi una estona divertida.Aquest espectacle organitzat per la Nit d’Artistes de Cambrils (NAC) veurà la llum el pròxim 8 de setembre. És una idea d’Alba Pijoan i Marc Gibert que de manera espontània van tenir la idea aquest projecte. Van començar a escriure el guió fa un any i a buscar a la gent que formaria part d’aquesta aposta atrevida. Ara l’equip està format per quatre matrimonis, tres autoritats, tres músics, un tècnic de so i dos apuntadors. «Tot ha anat molt rodat, vam treballar la idea i després vam buscar la gent, vam fer una reunió i ens va sorprendre que tothom va tenir ganes de participar, vam crear les comissions de treball i s’ha fet un bon treball en equip» explica.Pel que fa al vestuari, els mariners aniran vestits de manera tradicional com quan es realitza la processió de la Mare de Déu del Carme i els Vileros aniran vestits de pagesos amb els pantalons arromangats i boina. Un dels trets característics i diferenciadors d’aquests balls parlats cambrilencs serà la tradicional rivalitat que existia entre el vessant mariner de Cambrils i la part més interior del poble. Per aquest motiu, cada matrimoni està format per un membre viler i un altre mariner. L’Alba Pijoan explica que tenen influències d’altres balls parlats del territori com Dames i Vells de Tarragona però el text i l’humor serà en clau local. Van assistir a un curs a Alcover amb l’Oriol Grau i Fermí Fernández on van agafar moltes idees que han ajudat a polir el text del guió però «el contingut serà típicament cambrilenc i faran servir expressions típiques» explica l’Alba. Han comptat amb el suport del professor de filologia catalana Pere Navarro que ha revisat el guió i ha donat el vistiplau pel que fa al llenguatge que s’ha fet servir.. Un altre dels trets característics serà les expressions transgressores i el llenguatge provocador que faran servir.Pel que fa a les sensacions davant l’estrena asseguren que tenen moltes ganes i il·lusió per mostrar-ho al públic però també reconeixen que es troben a l’expectativa que aquest format agradi i sigui entès per la gent de Cambrils. Si l’experiència és positiva, l’equip espera donar continuïtat al projecte. L’Alba Pijoan resumeix l’objectiu d’aquesta iniciativa en «fer poble i que la gent s’ho passi super bé».