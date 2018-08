Les pluges causen inundacions i provoquen incidències a les carreteres del Camp de Tarragona

Autopistes ha activat el pla PAU a l'AP-7 entre Vendrell i Altafulla, per aigua acumulada a la via

Actualitzada 31/08/2018 a les 16:28

Les fortes pluges al Tarragonès i al Baix Penedès durant el matí de divendres han provocat inundacions a diverses poblacions i ha afectat algunes carreteres. Concretament, el municipi de Roda de Berà ha vist com s'acumulava una gran quantitat d'aigua en algunes de les seves vies urbanes i interurbanes en pocs minuts.El Creixell també ha patit les conseqüències de les pluges que estan afectant tot el territori tarragoní. Carrers inundats, on la circulació es fa molt complicada. El Camí de Roda, on hi ha el pont del Mercadona, es troba tancat al trànsit. El pas soterrat de l'N340 que va cap a la platja també està tallat. Els càmpings del municipi també han patit les conseqüències de l'aigua a les seves instal·lacions.Coma-ruga també s'ha vist afectada pels aiguats i molts dels seus carrers es trobaven impracticables a causa de l'aigua acumulada. Aquest matí, la Policia Local del Vendrell ha tallat al trànsit totes les zones inundables del municipi com a conseqüència de l'aigua que baixa per la Riera de la Bisbal. Un cotxe també ha quedat atrapat entre els carrers Pilar i Aragó amb l'avinguda Brisamar i la seva conductora ha hagut de ser rescatada.Els Bombers de la Generalitat han rebut des de les 12 hores fins a les 14.30 hores 23 trucades per les inundacions al Vendrell, Coma-ruga i Calafell. Les sortides que han realitzat han estat per acumulació d'aigua en baixos, carrers i per cotxes encallats a l'N-340.Segons el Servei Català de Trànsit, Autopistes han activat el pla de protecció PAU a l'AP-7 al tram entre el Vendrell i Altafulla, sobretot entre els quilòmetres 224 i 226. Les fortes pluges han provocat que alguns trams de la via tinguin aigua acumulada i la marxa es vegi ressentida, per la qual cosa es demana precaució als conductors a l'hora de circular-hi.L'N-340 al seu pas per Torredembarra compta amb retencions de fins a cinc quilòmetres, entre el 1.181 i el 1.176. Mentre que al Vendrell hi ha retencions de vuit quilòmetres, entre el 1.181 i el 1.189, a la mateixa via.