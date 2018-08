La Diputació col·labora en la realització de 157 esdeveniments esportius al territori

Concedeix prop 300.000 euros per donar suport en el finançament de campionats, tornejos, marxes i maratons

Actualitzada 31/08/2018 a les 19:59

La Diputació de Tarragona col·labora enguany en la realització de 157 esdeveniments esportius arreu de la demarcació. La institució ha atorgat 299.749,07 euros entre ajuntaments i entitats per tal de contribuir en el finançament d'aquestes activitats esportives de caràcter singular i extraordinari que s'organitzen als diferents municipis.Del total de la inversió, 74.420,28 euros es destinaran a més d'una cinquantena de curses, jornades, fires, tornejos i altres competicions organitzades per ens locals. Algunes de les activitats que reben aquest suport econòmic són el Torneig de Futbol de Vilabella, la VI Firaesport de Vilanova d'Escornalbou, la Diada Esportiva d'Alfara de Carles, la 32a Mitja Marató del Vendrell, l'Eterna Rondin Invencible de Santa Coloma de Queralt, la celebració del Centenari de la Fundació del CD Alcanar, la XII Cursa de Muntanya Vila de Falset, la V Fito Rac BTT de Riba-roja d'Ebre, la Cursa mundial d'Obstacles dels Pallaresos i la Ultra Trail Estels del Sud, entre moltes altres.Pel que fa a les entitats esportives, la Diputació de Tarragona hi destinarà enguany 225.328,79 euros per tal que impulsin 106 esdeveniments. Alguns d'aquests són el Torneig Internacional d'Escacs a Valls, la XII Pujada al Montsià "Memorial Francesc Bort", el I Campus Club Futbol Batea, el Torneig Solidari Memorial Joan Aliau a Deltebre, les activitats esportives del 75è aniversari del club Bàsquet l'Arboç, el Torneig Ruta del Cistell de Montblanc, el III Campus vila de Móra la Nova, la V Marató del Priorat, les competicions de natació del Club Natació Reus Ploms o el 15è Torneig Internacional TGN Bàsquet Cambrils.En concret, aquests imports serviran als beneficiaris per sufragar despeses de monitoratge, de contractació de serveis esportius, llicències, arbitratges, assegurances, revisions mèdiques, transport, adquisició de material esportiu fungible, de lloguer d'instal·lacions i altres despeses com trofeus, obsequis o samarretes.És el tercer any que es convoca una línia d'ajuts per activitats esportives extraordinàries de caràcter singular. Unes subvencions que permeten potenciar l'esport i les competicions als municipis de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els ajuts també s'atorguen amb la finalitat de potenciar el desenvolupament econòmic local, la cohesió social, per tal que completin els serveis esportius municipals i siguin d'interès públic local.D'altra banda, la Diputació de Tarragona dona suport també a l'esport base la demarcació mitjançant la seva col·laboració amb els Consells Esportius Comarcals. Amb aquests ajuts, la institució té la voluntat de fomentar l'esport entre la població en edat escolar, els hàbits saludables i d'educar a través de l'esport en actituds i valors. L'aportació econòmica també permet que els nens i nenes aprenguin activitats esportives noves que no es poden practicar a l'escola per manca de material o infraestructures i que els menors es relacionin amb altres nens i nenes de la comarca de diferents centres educatius, localitats i nivells socioeconòmics.