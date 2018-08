Els transportistes tarragonins se senten «criminalitzats» i exigeixen que el desviament per l'autopista sigui voluntari

La FEAT recorda que les administracions no han fet les inversions compromeses en la xarxa viària

Actualitzada 31/08/2018 a les 12:03

Una mesura imminent

Els transportistes tarragonins no veuen amb bons ulls el desviament obligatori de camions cap a l’autopista en diversos trams de la N-340 i la N-240, una mesura que aquest divendres s’aprovarà en el Consell de Ministres i que diumenge entrarà en vigor. En declaracions a l’ACN, el director de la Federació d'Auto Transports de la província de Tarragona (FEAT), Josep Lluís Aymat, opina que aquestes mesures «criminalitzen un sector d’activitat absolutament imprescindible», l’assenyalen com «el culpable» de la sinistralitat i el penalitzen amb «un nou impost». La FEAT lamenta que les administracions no hagin impulsat les infraestructures viàries compromeses i ara obliguin els transportistes a desviar-se per l’autopista a canvi de bonificacions parcials del peatge -d’un màxim del 50%-. El sector considera que el desviament hauria de ser voluntari i que en tot cas, si se’ls prohibeix circular en els trams de carretera més saturats, se’ls descompti el 100% del peatge. A més, la FEAT critica que la negociació amb el Ministeri de Foment i la Generalitat ha estat «quasi inexistent» i que tan sols els han comunicat «fets consumats».La FEAT recorda que sempre ha reclamat que s’inverteixi en la xarxa viària per garantir la seguretat i la fluïdesa del trànsit, atès que els transportistes són «les primeres víctimes» de la inseguretat i de les retencions, segons assegura el seu director, Josep Lluís Aymat. El col·lectiu critica que les administracions «no han fet la feina» i ara pretenen «criminalitzar» els transportistes obligant-los a deixar de circular per alguns trams de carretera.«Ens trobem amb una situació esperpèntica en què se’ns obliga a passar per l’autopista i es prohibeix el pas per carreteres a vehicles que estan treballant», lamenta el responsable de la FEAT. Segons Aymat, les administracions haurien d’admetre els seus errors i compensar el 100% dels peatges per on se’ls «força» a circular. «Això significa l’establiment d’un nou impost i d’un nou cost al sector del transport que no té cap base legal per ser establert», afirma el director de la FEAT, qui recorda que el sector ja assumeix els elevats impostos que s’apliquen als hidrocarburs i que s’haurien de destinar a mantenir i millorar carreteres.Segons els transportistes, aquest cost afegit també repercutirà en la resta de sectors econòmics i en els preus dels béns que mouen. Davant les mesures acordades entre els governs català i espanyol, el col·lectiu opina que els desviaments de camions haurien de ser voluntaris i, en tot cas, se’ls hauria de compensar el 100% dels peatges en aquells trams saturats o insegurs que es consideri restringir.La FEAT calcula que uns 9.000 camions circulen diàriament pel Corredor Mediterrani -la meitat per l’AP-7 i l’altra per l’N-340-, a més dels que transiten diàriament entre les comarques de Ponent i la costa, sobretot per carregar o descarregar al Port de Tarragona. En aquest sentit, l’entitat recorda que porten anys reclamant les obres de l’autovia A-27 de Valls a Montblanc, o el desdoblament de la C-14 entre la capital de la Conca de Barberà i Tàrrega per poder enllaçar amb l’autovia A-2 i l’Eix Transversal.L’associació de transportistes tarragonins critica la negociació «quasi inexistent» que hi ha hagut amb el Ministeri de Foment i la Generalitat. «Se’ns han comunicat fets consumats d’intencions polítiques, que la seva política era fer-ho d’aquesta manera i nosaltres només estàvem per fer de claca», ha lamentat Aymat.De cara a l’entrada en vigor de la mesura aquest diumenge, Aymat opina que els conductors estan informats i que li consta que els dispositius establerts pels Mossos d’Esquadra seran de caire informatiu i no tindran voluntat de començar a sancionar. Malgrat tot, cal tenir en compte que alguns camions podran seguir circulant en trajectes locals per les carreteres N-340 i N-240. Això es produirà quan els seus llocs de càrrega estiguin ubicats en aquestes vies, ja sigui per subministrar benzineres, indústries o comerços, segons Aymat.L’acord que s’aprovarà aquest divendres en el Consell de Ministres preveu el desviament obligatori de camions cap a l’AP-7 en els trams de l’N-340 de Peníscola i l’Hospitalet de l’Infant, així com entre Altafulla i Vilafranca Sud. Les bonificacions previstes són d’un 42,53% en el cas dels camions en trànsit i del 50% en els que facin trajectes interns.La mateixa mesura s'aplicarà per al tram de l’N-240 entre les Borges Blanques i Montblanc, amb el desviament obligatori de camions per l'AP-2 -i en aquest cas amb un perllongament de la bonificació fins al Pla de Santa Maria-.En paral·lel, el govern espanyol també preveu eximir dels peatges els vehicles lleugers que facin el mateix trajecte d'anada i tornada en el tram comprès entre Alcanar i Vilafranca Sud en un període de 24 hores.La mesura afectarà, tant en els trams de l'AP-7 com de l'AP-2, els vehicles pesants de quatre eixos o més. En el cas dels trajectes interns, bonificats amb el 50%, els conductors hauran de disposar d'un sistema de peatge dinàmic o telepeatge (Via T) per poder-se'n beneficiar.També hauran de disposar d'aquests dispositius els conductors que de vehicles lleugers per aconseguir l'exempció, que només s'aplicarà a aquells que efectuïn exactament els trajectes d'anada i tornada -mateixa entrada i sortida- en el tram entre Alcanar i Vilafranca Sud.El decret preveu que l'estat espanyol es farà càrrec de compensar les concessionàries de les autopistes: Aumar en el cas del tram ebrenc de l'AP-7 i Acesa en el cas del tram penedesenc i l'AP-2, totes dues pertanyents al grup Abertis. La previsió màxima de despesa fins a l'any 2021 supera els 41 milions d'euros. Per aquest 2018, Foment preveu destinar, d'entrada, 1,18 milions d'euros; i 14,76 milions el pròxim 2019; 12,73 milions el 2020 i 11,46 milions el 2021.La duració d’aquest sistema de descomptes s’estendrà des de l’entrada en vigor del Reial Decret fins al venciment de la concessió d’autopistes. En el tram de l'AP-7 entre Tarragona i La Jonquera i en el tram Montmeló-El Papiol la concessió acaba el 31 d'agost del 2021; al tram Alacant-Tarragona finalitza el 31 de desembre del 2019, i al tram de l'AP-2 Saragossa-Mediterrani venç el 31 d'agost del 2021.