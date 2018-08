El moviment contra els peatges de l'AP-7 lluitarà per aconseguir la gratuïtat total

Els veïns reclamen que es construeixi un tercer carril a l'autopista i temen que les bonificacions siguin el primer pas per implantar la vinyeta

Actualitzada 31/08/2018 a les 18:54

El moviment veïnal Prou! AP-7 Gratuïta Ja! ha anunciat que mantindrà la seva lluita per a l'alliberament total dels peatges. Els veïns han avisat que l'obligatorietat de desviar els camions per l'autopista podria acabar desvirtuant el seu caràcter de via ràpida i consideren que, a partir de la seva gratuïtat efectiva, caldria habilitar també un tercer carril –per al qual ja es va expropiar el terreny corresponent en el moment de la seva construcció- així com obrir nous accessos i fiscalitzar el manteniment de la infraestructura. Avisen que aquestes reivindicacions, però, no els faran deixar enrere la lluita contra les onze rotondes previstes al tram ebrenc de la N-340 –així com la doble línia contínua i la limitació de la velocitat a 80 km/h-, unes mesures que ara consideren ja obsoletes. «Apostem perquè la gent entengui que falten quinze mesos perquè l'AP-7 sigui gratuïta per a tots», ha reblat el portaveu del moviment veïnal, Llorenç Navarro.«El dia que va néixer aquest moviment sabíem que arribaríem al lloc on estem ara, perquè és el que demanaven la Generalitat i els alcaldes: que els vehicles pesants vagin per l'autopista i fer passar 7.000 camions per una via que havia de ser ràpida», ha avisat, tot recordant les queixes generalitzades per les mancances i la insuficiència de les actuals infraestructures. Considera Navarro, en aquest sentit, que resulta imperatiu executar el tercer carril, sortides als municipis del Montsià i controlar l'estat dels elements infraestructurals de l'autopista. Tot plegat, sense oblidar que l'estat actual de la N-340, amb les onze rotondes planificades, la doble línia contínua i la limitació de velocitat resulta una «aberració» que queda «obsoleta» amb les mesures implantades pel Consell de Ministres aquest divendres. En aquest sentit, planteja que, en el cas d'accident o tall de l'autopista, la carretera podria quedar fàcilment col·lapsada.El moviment veïnal, que aquest dissabte tornarà a tallar la N-340 per reivindicar la gratuïtat de l'AP-7, considera que les bonificacions són «una medalleta» que els dirigents polítics es volen posar, tot recordant que en el tram entre Salou i Altafulla «passa tothom sense necessitat de Teletac ni romanços de 24 hores». «S'havia d'haver aconseguit la gratuïtat ja», ha sentenciat. «Ha estat com donar com un caramel a qui té molta gana. Apostem perquè es continuï invertint realment en millora i que la gent entengui que quan els alcaldes demanen AP-7 gratis que sigui per sempre i no per quedar bé, que surt dels nostres impostos», ha afegit. Per contra, considera Navarro que les bonificacions s'acabaran convertint en un pas previ a la instauració de la vinyeta. «És una hipocresia quan parlen de la gratuïtat de l'AP-7 quan volen fer pagar tota la vida per circular per les autopistes i autovies», indica, tot mostrant-se molt crític amb el paper de les administracions i l'administració dels recursos públics. «Els nostres gestors semblen, de vegades, comercials de les grans concessionàries», ha tancat.