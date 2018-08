Una avaria en la catenària ha afectat les línies R13, R14, R15, R16, RT2 i Llarga Distància, les quals poden tenir retards superiors a 60 minuts

Actualitzada 31/08/2018 a les 16:23

La circulació de trens entre les estacions de Tarragona i Sant Vicenç de Calders ha estat aturada des de les 15 fins a les 16 hores per una avaria a la catenària. Segons Renfe, hi ha hagut una manca de tensió a la catenària a causa de les pluges intenses que han caigut entre aquestes dues estacions. L'incidència ha afectat a les línies R13, R14, R15, R16, RT2 i Llarga Distància, però la circulació ja es troba restablerta. La durada de l'avaria ha fet que els trens portin retards que poden superar els 60 minuts. Renfe estima que els horaris aniran recuperant progressivament la normalitat.La companyia ferroviària havia sol·licitat diversos busos per tal de poder fer els trajectes per carretera fins que es solucionés el problema, però finalment no s'han utilitzat.Diversos trens s'han vist afectats per la incidència i estaven aturats en algunes de les estacions. Com és el cas del tren que sortia de l'estació de França a les 13:43 hores i que es dirigia fins a Lleida, el qual es trobava aturat a la sortida de Sant Vicenç de Calders. Mentre que el tren de Tortosa de les 13:33 hores que anava fins a Barcelonaes estava parat a l'estació d'Altafulla.