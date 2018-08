A sota hi havia canonades de gas, però no s'ha produït cap fuita

Actualitzada 31/08/2018 a les 17:02

Les fortes pluges al Camp de Tarragona ha provocat que aparegués un esvoranc aquest migdia al carrer Blanes de Roda de Berà. Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís a les 13.30 hores per un forat que s'ha produït a la calçada de la via, per sota del qual han quedat a la vista diverses canonades de gas. Dues dotacions de Bombers han acudit al lloc per treure l'aigua de l'esvoranc amb la motobomba i per comprovar que no s'havia produït cap fuita de gas. Tampoc hi ha hagut ferits.A causa de la incidència també han acudit la Policia Local, la companyia de gas i l'arquitecte municipal per valorar els danys. El carrer Blanes es troba tallat a la circulació.