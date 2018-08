Un home de 87 anys mor ofegat a la platja Pallisseta de Roda de Berà

El servei de vigilància de la platja l'ha atès una vegada se l'ha tret de l'aigua però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida

Actualitzada 30/08/2018 a les 13:20

Un home de 87 anys, de nacionalitat espanyola, ha mort ofegat aquest dijous al matí a la plaça de la Pallisseta de Roda de Berà. Segons ha confirmat Protecció Civil, l'avís ha tingut lloc quan passaven disset minuts de les deu del matí. El servei de vigilància de la platja, a càrrec de la Creu Roja, havia començat a les deu del matí i si ve han atès l'home una vegada se l'ha tret de l'aigua, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. A la platja en qüestió hi oneja aquest dijous la bandera verda. Tres unitats del Servei d'Emergències Mèdiques dos dels Mossos d'Esquadra i dos de la Policia Local s'han desplaçat fins al lloc dels fets.