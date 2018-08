Salou registra dues baralles amb ferits per arma blanca en sis dies

La darrera es va produir la passada nit a Carles Buïgas, hi van participar 5 persones, i se suma a una altra, el passat dia 22, a l’avinguda Andorra

Actualitzada 30/08/2018 a les 08:15

Dues baralles amb un mateix resultat: un ferit per arma blanca. Aquest és el lamentable balanç d’altercats que han acabat amb ganivetada que ha registrat Salou en menys d’una setmana i de matinada. En tots dos casos, la víctima ha hagut de ser hospitalitzada i els agents de Mossos d’Esquadra han pogut detenir els agressors.La primera baralla es va produir la matinada del passat dimecres 22 d’agost en el recinte enjardinat del número 18 de l’avinguda d’Andorra de Salou, als coneguts apartaments turístics Los Peces. La disputa la van protagonitzar tres joves francesos contra un quart –de la mateixa nacionalitat– qui va acabar ferit per arma blanca. Es desconeixen les circumstàncies i els motius d’aquesta baralla que es va produir en l’espai comunitari, on s’ubica la piscina dels apartaments Rentalmar Los Peces. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís cap a les sis de la matinada. Mentre la víctima era atesa pels sanitaris del SEM (Sistema d’Emergències) i també els agents de la Policia Local intervenien al lloc dels fets, els agents de Mossos d’Esquadra van buscar els agressors. Segons el cos policial, aquests van ser localitzats i arrestats a un hotel proper.Els tres joves francesos, entre els quals hi havia un menor, van quedar detinguts per un delicte de lesions. La víctima va ser traslladada a l’hospital Joan XXIII de Tarragona.La matinada de dimarts a dimecres es produïa una altra baralla nocturna a la zona turística de la capital de la Costa Daurada.Els fets succeïen cap a les cinc de la matinada, a l’avinguda Carles Buïgas de Salou, davant la discoteca Tropical. Fins a cinc individus van participar en una baralla que va acabar amb un ferit després de rebre dues punyalades.Els Mossos d’Esquadra van detenir al presumpte autor de les dues ganivetades, qui va acabar arrestat a la comissaria de la policia catalana a Campclar. L’home ferit va ser traslladat d’urgència a l’hospital Joan XXIII de la ciutat de Tarragona, on va ingressar a la unitat de Cures Intermèdies del centre hospitalari.Es desconeixen els motius que van desfermar aquesta baralla grupal.