Salou aprova en sessió plenària el compte general de l'Ajuntament

Els ingressos consolidats han estat de gairebé 43 MEUR i les despeses, de 33,6 MEUR

Actualitzada 29/08/2018 a les 20:56

Semàfor espatllat

El ple de l’Ajuntament de Salou ha aprovat el compte general de l’Ajuntament, el del Patronat de Turisme i Consorci Recreatiu i Turístic (CRT). Va ser en la sessió celebrada ahir i va comptar amb els 19 vots a favor de CiU, PSC, Cs, ERC i Guanyem i amb l’abstenció del PP.Amb aquesta aprovació, es dóna el vistiplau al conjunt de documents que l’entitat local ha d’elaborar al final de cada any per informar sobre la situació del patrimoni, és a dir, la situació dels béns i drets de l’entitat local, del seu finançament i dels seus préstecs i deutes al final de l’any. Concretament, en la liquidació (consolidada) del mateix es desprèn que hi ha hagut uns ingressos de 47.304.376,32 euros i unes despeses de 44.452.190,58 el 2017. El total d’ingressos consolidats ha estat de 42.814.608,72 i un total de despeses corrents consolidades de 33.657.575,89 euros. Segons les dades econòmiques exposades a les tres entitats es compleix la regla de la despesa.En el darrer apartat de la sessió plenària, el de precs i preguntes, es va preguntar –entre d’altres qüestions– per la problemàtica del semàfor de la cruïlla del carrer Barcelona amb el carrer Juan Manuel Muñoz. Aquest, des de la darrera tempesta, està en ambre, ja que es va espatllar una placa que no s’ha pogut reposar de manera immediata. Així, es va explicar que la peça està demanada i en procés de fabricació, per la qual cosa s’espera que aquest mateix cap de setmana pugui estar muntat i funcionar ben aviat. Mentrestant es recomana fer cas de la senyalització vertical instal·lada a la cruïlla a l’hora de circular.