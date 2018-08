Salou s'agermana amb Calvià pel seu vincle amb el rei Jaume I

L’acte ha coincidit amb l’inici de la XXIII Festa del Rei Jaume I al municipi de la Costa Daurada

Els municipis de Salou i Calvià (Mallorca) han fet aquest dijous el primer acte d’agermanament pel vincle en comú que tenen amb la història de la conquesta del rei Jaume I. L’acte s'ha celebrat a la població mallorquina en el context de les Festes del rei En Jaume, fins on s'ha desplaçat l’alcalde Pere Granados, acompanyat pel regidor de Turisme, Benet Presas; la regidora de Cultura i Festes, Maria José Rodríguez; el regidor de Mobilitat i Seguretat Ciutadana, David González, i la regidora de Participació Ciutadana, Júlia Gómez. Dimecres vinent seran els membres de la corporació de Calvià els que visitin la capital de la Costa Daurada i es repetirà l’escena, però aquest cop a Salou, per tal de finalitzar l’acte inicial d’agermanament dels dos municipis que, a més de compartir lligams històrics, també tenen afinitats i interessos en comú.En la trobada d’avui, Granados i l’alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez, han signat l’acte al saló de plens de l’Ajuntament. A més, el batlle salouenc va destacar que «un agermanament és una ocasió única per a l’apropament entre persones i entitats de dues localitats, que crea un marc estable de cooperació i obre un programa més o menys ampli de diàleg».L’acte ha coincidit també amb l’inici de la XXIII Festa del Rei Jaume I a Salou, un esdeveniment que aproparà l’Edat Mitjana al municipi fins aquest diumenge. Aquest dijous, les paradetes del Mercat Medieval ja s'han instal·lat als diferents carrers del nucli antic i joglars, acròbates, bufons i músics han començat a passejar-se pel nucli. Els actes continuaran divendres amb el rei Jaume I i el seu seguici recorrent Salou i a la nit, amb exhibició eqüestre a la platja de Llevant.