Poboleda, la tradició del vi al Priorat

La Festa del Vi i la Verema a l’Antiga arriba a la vintena edició celebrant la cultura vitivinícola de la comarca

Actualitzada 29/08/2018 a les 19:46

Poboleda celebra enguany la vintena edició de la Festa del Vi i la Verema a l’Antiga, una iniciativa que va sorgir per promoure i celebrar la tradició i la cultura vitivinícola de la comarca del Priorat. El pròxim dissabte, 8 de setembre, Poboleda reviurà la tradició de la verema a l’antiga, amb carros, mules i la Piada, i celebrarà, amb diverses activitats, la cultura del vi al Priorat.La del dia 8 de setembre serà una jornada que arrencarà ben d’hora amb el repic de campanes, a les set del matí, ja que a dos quarts de vuit s’arrencarà de davant de la Cooperativa Agrícola de Poboleda per anar a veremar a l’antiga, amb carros i mules.Una activitat que servirà, també, per divulgar com era la feina al camp, ja que els participants podran llaurar amb mula i ferrar cavalls, com es feia aleshores. Però no tot serà treballar, ja que la Cooperativa Agrícola oferirà, a la Closa, un esmorzar popular per a tots els participants que adquireixin el tiquet de 5 euros.Després del Pregó de la Festa, a les deu del matí, davant de la Cooperativa es podrà veure la tradicional Piada del Raïm, la tradició de trepitjar la fruita amb els peus nus, una activitat que serà oberta a tothom que hi vulgui participar. Un altre dels actes destacats d’aquesta jornada serà el tast de vins, que enguany, per celebrar aquest vintè aniversari, s’allargarà fins a la tarda. Així, durant tot el dia, les cases pairals del municipi oferiran productes dels més de vint cellers que participen en aquesta festa, on també es podran adquirir diversos productes.A banda d’aquestes activitats, la Festa del Vi i la Verema a l’Antiga també comptarà amb un mercat d’artesania, actuacions musicals en directe de Jazz Attack quartet i Ericah&Max, Food Trucks, un espai per als més petits amb diverses propostes, l’actuació castellera de Brivalls de Cornudella i Xiqüelos i Xiqüeles del Delta, que serà a les sis de la tarda al Pla de l’Església, una xerrada sobre els atributs medicinals de diverses parts de la vinya, el correfoc, un sopar a la fresca i festa per tancar la jornada.Aquesta festa s’ha anat consolidant fins a convertir-se en una data assenyalada per a la gent de la comarca durant els últims vint anys, com també ho ha fet el Priorat com a denominació d’origen de referència en el món del vi, un fet que ha convertit tot la comarca en un exemple per a altres regions que es dediquen al negoci vitivinícola. A més, l’expectativa i l’augment de la demanda que suposa la fama que ha adquirit el Priorat en els darrers anys, ha suposat un increment també en l’exigència pel que fa a la qualitat del producte, un fet que ha empès els productors de la zona a anar millorant anys rere any. Aquesta evolució ha contribuït també, de retruc, a millorar l’atractiu turístic i comercial de poblacions com Poboleda, que amb la seva Festa del Vi i la Verema a l’antiga, s’ha fet un lloc en el calendari dels apassionats del vi.