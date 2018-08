L'alcalde de Montblanc aplaudeix l'entrada en vigor del desviament obligatori de camions cap a l'autopista

Josep Andreu lamenta, però, que només es desviïn de Montblanc a les Borges, excloent el Pla de Santa Maria, mentre el complex túnel de l'A-27 segueix pendent d'aprovació

Actualitzada 30/08/2018 a les 12:52

Les obres de l'A-27 avancen, amb el túnel d'impàs

L'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, valora positivament l'imminent entrada en vigor de les bonificacions pel desviament obligatori de camions de l'N-340 i l'N-240, que discorren per la costa i l'interior. Andreu considera «importantíssima» la mesura per descongestionar el tram de carretera nacional entre Montblanc i les Borges Blanques. «Aquest cop, amb l'obligatorietat, que abans no es preveia, ho notarem i molt», ha manifestat. El batlle confia que els camions que s'hagin de desviar a l'autopista ja no en tornin a sortir fins a Saragossa i que això alliberarà de trànsit pesant una via molt transitada, on s'hi acostumen a registrar accidents, i amb diverses interseccions a polígons industrials. Andreu lamenta, però, que finalment, el tram del Pla de Santa Maria (Alt Camp) a Montblanc s'hagi exclòs de l'obligatorietat -si bé s'hi mantindran les bonificacions. Andreu també creu que el temps dirà si la compensació als veïns del territori a través del sistema 'teletac' (Via-T) té èxit o no.«Crec que aquí, sens dubte, els principals beneficiats seran els veïns que facin el trajecte de Montblanc a les Borges», ha dit l'alcalde. «Caldrà veure si tot plegat és suficient o no, però ho hem de provar i es tracta de valorar que aquest model funciona especialment per evitar accidents, en un any en què s'ha disparat tant la xifra d'accidents a Catalunya», ha afegit. «Ens hauria agradat que, mentre no està fet el túnel del coll de Lilla -en relació al darrer tram d'obres de l'autovia l'A-27-, el tram bonificat fos del Pla de Santa Maria a les Borges, però finalment no ha estat inclòs», ha lamentat.Andreu també es congratula dels avenços en els treballs de l'A-27, en el seu quart i últim tram per enllaçar Tarragona i Montblanc. La maquinària es troba en plena marxa al costat del poble de Fontscaldes, als peus del coll de Lilla, on s'hi ha de construir el complex túnel que ha de travessar les muntanyes entre l'Alt Camp i la Conca de Barberà –on l'execució estimada és de 29 mesos.L'alcalde, però, insisteix que, per molt que avancin les obres, falta que el Consell d'Estat aprovi el modificat del túnel -que encareix l'obra amb 31 milions d'euros addicionals. En aquest sentit, ha reclamat al ministre i al subdelegat del govern espanyol a Tarragona que s'agilitzi el tràmit. «El subdelegat va dir que 'això era un fet', doncs si ho és, que s'aprovi el modificat i així puguem entrar al túnel», ha etzibat.