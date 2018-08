El gimnàs del CEIP Sant Mateu de Riudecanyes estarà llest a finals d'any

Les obres s’han adjudicat per 199.650 euros

Actualitzada 30/08/2018 a les 12:39

L’empresa Edificacions i Reparacions Tarraco SL serà l’encarregada de l’execució de les obres del futur Gimnàs del CEIP Sant Mateu de Riudecanyes. Així ho ha determinat la mesa de contractació que, adjudicant les obres aquest passat 23 d’agost, dóna llum verd a aquest projecte necessari per al municipi. L’import econòmic d’adjudicació ascendeix a un total de 199.650 euros, dels quals el govern de la Generalitat de Catalunya n’aportarà 50.000 i la resta serà assumida per l’ajuntament de Riudecanyes amb recursos propis.L’empresa adjudicatària iniciarà els treballs en breu i les previsions passen per tenir-les enllestides abans de finalitzar aquest any 2018. El futur gimnàs, que tindrà una superfície de 450 metres quadrats i s’ubicarà a un terreny annex a l’edifici del centre educatiu, serà un espai polivalent que també podrà utilitzar el consistori de Riudecanyes i les entitats del municipi per algunes activitats en horari extraescolar, a més de la mateixa escola.La primera pedra del futur gimnàs es va col·locar just abans d’acabar el curs passat, al mes de maig, i s’hi va incloure una capsa del temps que contenia diversos objectes per a recordar la data, com ara dibuixos i fotos, un diari del dia i objectes diversos vinculats al col·legi i al món educatiu.A més, l’acte de la col·locació de la primera pedra va coincidir amb l’acte que organitzava l’AMPA del CEIP Sant Mateu de Riudecanyes, que va consistir en una pintada d’un mural de la pista de l’escola.