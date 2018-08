A presó tres de quatre detinguts per robar en nou habitatges de tota Catalunya

El grup criminal va entrar a una casa de Coma-ruga i una de roda de Roda de Berà

Actualitzada 30/08/2018 a les 09:21

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal que robava en domicilis d'arreu de Catalunya. S'han detingut quatre homes que havien robat en nou habitatge situats a Coma-ruga, Roda de Berà, Sant Cugat del Vallès, Rubí i Castellbisbal. Segons la policia, es desplaçaven en vehicle per buscar la casa on volien robar i després es repartien les tasques de manera que mentre uns hi entraven, els altres vigilaven. La investigació l'han portat a terme des de la comissaria de Rubí i la Unitat Central de Robatoris dels mossos i les detencions van tenir lloc el passat 22 d'agost. Els detinguts són homes d'edats entre els 18 i els 28 anys, de nacionalitat xinesa i veïns de Badalona i estan acusats de ser els suposats autors de nou robatoris amb força i pertinença a grup criminal. Tres han ingressat a presó i el quart està en llibertat amb càrrecs.La policia va iniciar una investigació arran d'uns robatoris amb força a domicilis comesos durant l'estiu a diferents municipis del Vallès Occidental. Com a resultat de totes les gestions d'investigació realitzades s'ha pogut desmantellar un grup criminal que operava arreu de tot el territori català. En concret, s'han resolt nou robatoris a domicilis comesos entre els mesos de juliol i agost: cinc a Sant Cugat del Vallès i un a Coma-ruga, Roda de Berà, Rubí i Castellbisbal.El modus operandi del grup criminal consistia a desplaçar-se en vehicle per tota la geografia i feien recerca de domicilis, preferiblement cases, on poder accedir-hi. Un cop seleccionat els lladres es repartien les tasques: mentre un o dos s'encarregaven de vigilar els altres dos accedien al domicili.La detenció de tres lladres es va produir a la ciutat de Barcelona i el quart a la ciutat de Badalona on la banda disposava d'un pis franc on amagaven els objectes sostrets, principalment joies, telèfons mòbils i aparells electrònics.Els detinguts, que acumulaven entre tots més de 20 antecedents policials per delictes contra el patrimoni, principalment, van passar a disposició judicial el 25 d'agost davant el jutjat en funcions de guàrdia de Rubí, el qual va decretar l'ingrés a presó per tres dels integrants i la llibertat amb càrrecs pel quart. La investigació continua oberta per tal de lliurar als propietaris els objectes recuperats i no es descarten més detencions.