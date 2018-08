Troben 23,8 quilos de marihuana amagats en dos cotxes a Cambrils

Un agent fora de servei va observar que un home actuava estrany i va avisar els seus companys, que van descobrir la droga

Actualitzada 29/08/2018 a les 13:20

La Policia Local de Cambrils va detenir, diumenge a la tarda, una persona per la comissió d’un presumpte delicte contra la salut pública. Es van localitzar 23 fardells amb un total de 23,800 quilos de marihuana a l’interior de dos vehicles estacionats en un pàrquing públic del barri de la vila, a prop del Santuari de la Mare de Déu del Camí.La intervenció policial es va succeir quan un agent fora de servei, que es trobava a la zona, va observar un home amb una actitud nerviosa i expectant que el va fer sospitar. Va avisar a la Policia Local de Cambrils que va localitzar l’individu que l’agent havia descrit.Davant les explicacions contradictòries de l’home, van escorcollar-lo i van trobar-li dues claus de vehicles. Localitzats els vehicles, des d’on es percebia una forta olor característica de substàncies prohibides com la marihuana, van obrir-los i hi van trobar els fardells amagats sota mantes.Segons les primeres estimacions, les substàncies intervingudes i distribuïdes al consumidors podrien tenir un valor de més de 100.000 euros.El jutge que porta la causa n’ha decretat l’ingrés a presó provisional.