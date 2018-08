Aquesta fórmula estalvia al municipi haver d'afrontar la inversió d'un equipament d'aquestes característiques, molt esperat a la comarca

Montblanc tindrà piscina climatitzada durant aquest hivern. Tant el municipi com els habitants de tota la comarca podran fer ús de la nova piscina construïda a un càmping de Montblanc, que ja disposa de coberta retràctil. L'Ajuntament i Camping Montblanc Park han arribat a un acord per l'ús públic de la instal·lació. Encara falta tancar molts serrells, però el consistori està decidit a muntar-hi activitats dirigides i aplicar abonaments als usuaris durant l'hivern, aprofitant la temporada baixa del càmping, que tanca portes durant uns mesos. Es tracta d'un equipament molt esperat al territori i amb el qual l'Ajuntament s'hi trenca les banyes des de fa temps per materialitzar-lo. Finalment ha optat per aquesta fórmula, en un primer any de prova pilot per avaluar el grau d'acceptació. És el primer cop que els veïns de la zona poden aprofitar les instal·lacions d'aquest complex privat, com si fossin públiques. Ara també s'estudia obrir el parc aquàtic del càmping amb preus especials per a la població.La direcció del Camping Montblanc Park anima els vilatans a fer ús del recinte tot l'any: durant l'estiu al parc aquàtic, i en els mesos d'hivern, amb la nova piscina coberta -la segona del complex. Ara, d'aquest equipament, només en fan ús els clients del càmping, com a piscina exterior. Des del 15 de setembre es preveu començar a aprofitar-la com a piscina coberta i serà a partir del 5 de novembre quan el càmping tancarà portes i l'equipament passarà a ser exclusivament d'ús públic.Sobre el projecte, però, planen dubtes, com ara els períodes en què hauran de conviure els clients del càmping i la població de la zona, els horaris de la piscina i si es podran fer cursos de natació adreçats a escolars, entre d'altres. L'Ajuntament assegura que està a sobre de totes aquestes qüestions. La piscina coberta tindrà un accés propi i el consistori vol construir-hi un petit pàrquing annex. Amb tot l'Ajuntament puntualitza que totes les obres van a càrrec del complex privat.Així, el càmping s'ocuparà de climatitzar la piscina -de 25 metres de llargada, 12,5 metres d'amplada i una profunditat d'1,10 metres, sense una part fonda-, de construir-hi uns vestidors, a més d'habilitar una guixeta per quan el complex romangui tancat als turistes, mentre que el consistori es limitarà a aportar el personal humà per a les activitats. L'alcalde Josep Andreu ha agraït la bona predisposició del càmping per arribar a aquest acord, en el qual no hi hauria diners pel mig.Aquesta solució «experimental» permet deixar el projecte d'una piscina coberta municipal, de moment, al calaix. «És un petit trampolí per si més endavant val la pena una de pròpia», ha dit el president del Consell Comarcal, Francesc Benet, el qual ha demanat col·laboració i paciència a la població, donat que es tracta d'un pla pilot per tenir l'«esperada» piscina aprofitant un complex privat. Amb un àmbit de 18 hectàrees, el càmping de Montblanc rep uns 3.000 visitants per temporada alta.