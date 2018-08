Les bonificacions a l'AP-7 entraran en vigor la setmana vinent sense que ho voti el Congrés

Així ho assegura Fèlix Alonso, alcalde d'Altafulla

No caldrà esperar al mes d'octubre, tal i com estava previst, per poder gaudir de les bonificacions a l'autopista AP-7 i perquè els camions es desviïn de l'N-340 cap a l'esmentada via amb una gran reducció del cost dels peatges.Segons ha assegurat Fèlix Alonso, alcalde d'Altafulla i persona que s'ha implicat des del primer dia al cent per cent en aquesta lluita, «segurament, a partir de la setmana vinent ja podrem gaudir d'aquests avantatges». El cas era que la data fixada perquè es posés en vigor la gratuïtat dels peatges pels veïns dels municipis afectats per la problemàtica dels embussos i la bonificació del 42% pels camioners era principis d'octubre. Ho va explicar el passat dijous el mateix Fèlix Alonso, el qual va detallar que el Consell de Ministres ho aprovaria llavors. Ara bé, la situació ha fet un gir de 180 graus i, segons Alonso, «no fa falta la votació del Congrés».La previsió és que «com a molt tard», aquests avantatges pels conductors es posin en marxa a principis de la setmana vinent, encara que Fèlix Alonso no descarta que «pugui ser aquest mateix diumenge».El que no està clar, de moment, és quin serà el sistema segons el qual es podrà posar en pràctica tècnicament aquesta mesura. Demà, assegura Alonso, «tindré més detalls». Podria tractar-se de càmeres als peatges o que el Teletac detectés al conductor i s'aixequessin les barreres per deixar-lo passar. De moment, és l'únic que no queda clar sobre l'assumpte.