La institució inverteix mig milió d'euros en ajuts per finançar les activitats de les escoles de música municipals

Actualitzada 29/08/2018 a les 18:01

La Diputació de Tarragona impulsa la formació musical als municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre a través d'ajuts per finançar les activitats i les formacions de les escoles de música municipals. Un total de 31 d'ajuntaments de tota la demarcació han rebut aquest suport econòmic per als seus centres d'ensenyament musical.La institució ha invertit durant el curs 2017-2018 un total 499.805,05 euros entre els municipis que disposen d'escoles de musica públiques, 100.000 euros més que l'any anterior. Aquests ajuts s'han adreçat sobretot al pagament de professorat, a la realització d'activitats a l'escola i a d'altres despeses del funcionament diari d'aquests centres.Els ens locals que s'han beneficiat enguany d'aquests ajuts són Alcanar, Ascó, Benissanet, Deltebre, el Perelló, Flix, l'EMD Jesús, l'Ametlla de Mar, la Fatarella, Móra d'Ebre, Tortosa, Ulldecona, Sant Jaume d'Enveja i Santa Bàrbara a les Terres de l'Ebre. Al Camp de Tarragona, també han gaudit d'aquest suport els ajuntaments d'Alcover, Altafulla, Cambrils, Constantí, el Morell, el Vendrell, l'Espluga de Francolí, la Selva del Camp, Montblanc, Mont-roig del Camp, Riudoms, Salou, Santa Coloma de Queralt, Tarragona, Torredembarra, Valls i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.L'aposta de la Diputació de Tarragona per la formació musical es referma mitjançant aquests ajuts als ajuntaments per a la gestió dels seus centres de música i també a través de la tasca que realitzen les escoles i conservatoris de música que la Diputació té a Reus, Tarragona i Tortosa.