Les associacions de veïns i l’Ajuntament s’ha unit per demanar reunions a les administracions titulars de les vies

Actualitzada 29/08/2018 a les 09:29

Les associacions de veïns de Calafell i l’Ajuntament es van reunir dilluns per fer un front comú, veïnal i polític, per exigir una solució als guarda-raïls anomenats «assassins», a les carreteres que passen pel municipi. La reclamació s’adreça a la Diputació de Tarragona, titular de la carretera TV-2126, que enllaça Calafell i Bellvei pel congost de la Cobertera, i a la Generalitat, pel que fa a la C-31, que creua el municipi des del límit amb el Vendrell amb el de Cunit.El passat 24 de juliol, el jove calafellenc Ivan Navas, de 21 anys, va perdre la vida a la carretera TV-2126 en impactar contra la tanca de seguretat. «Els pals que subjecten aquestes tanques actuen com una guillotina quan un motorista cau i hi va a parar», s’explica des del consistori. Des de llavors, a tot Calafell, especialment al nucli de Segur, d’on era la víctima, s’ha aixecat un clam per exigir la instal·lació de proteccions que evitin aquest perill.En la reunió d’aquest dilluns, l’Ajuntament va informar les associacions veïnals que ja s’ha adreçat per escrit tant a la Diputació com a la Generalitat, reclamant una solució urgent. També es va anunciar que ja s’ha contactat amb l’Ajuntament de Bellvei, i que es farà amb els del Vendrell i Cunit, per reforçar el front institucional d’aquesta protesta. Finalment, l’Ajuntament que hi ha una moció en aquest sentit que es portarà al ple municipal del mes de setembre, dilluns vinent, dia 3.Els col·lectius veïnals, de la seva banda, impulsaran un manifest en aquesta mateixa línia i buscaran adhesions a tot Calafell i als municipis propers. També participaran en una reunió amb els responsables de carreteres de la Diputació i de la Generalitat que demanarà l’Ajuntament. La seva voluntat és la de mantenir un front social actiu en pro d’aquesta causa, per la qual ja es van mobilitzar fa més de deu anys, quan es va renovar la carretera de la Cobertera.La presidenta de l’associació de veïns de Segur i Urbanitzacions, Sònia Mirambell, va destacar que, encara que no hi ha data per a les reunions amb la Diputació i la Generalitat, «sí hi ha el compromís de Ramon Ferré per a demanar-les i el de les entitats veïnals de ser-hi». Quant el president de l’associació de veïns de Mael Mel muntanya, Joaquín Largo, va subratllar que «no tan sols ha mort un motociclista, sinó que hi ha hagut molts accident».Finalment, Javier Sánchez, portaveu de la nova associació de veïns de Bellamar, va indicar: «Hem d’aconseguir que es pronunciïn les associacions moteres i les associacions d’altres municipis».