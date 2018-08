El PSC demana més mossos de trànsit a la demarcació de Tarragona

Castillo titlla l'augment de la sinistralitat a les carreteres com una situació «molt preocupant, d’emergència»

El grup socialista de Tarragona demanarà una reunió urgent de la comissió de seguretat vial i un increment dels agents dels Mossos d’Esquadra destinats a trànsit com a primeres mesures per fer front a un augment de la sinistralitat a les carreteres. El diputat del PSC per Tarragona, Carles Castillo, ha qualificat la situació com a «molt preocupant, realment estem davant d’una situació d’emergència».Castillo ha recordat que en els primers sis mesos d’enguany el nombre de morts com a conseqüència d’accidents de trànsit a Catalunya s’ha disparat en un 42%, i durant aquest estiu aquest percentatge s’ha continuat incrementant. Sent la demarcació de Tarragona la regió catalana on més s’han incrementat els accidents amb conseqüències mortals, amb un 130% en relació amb el primer semestre de l’any passat. «23 persones han perdut la vida en accidents de trànsit a les nostres comarques entre el gener i el juny d’enguany. És esfereïdor», ha explicat el diputat socialista.Aquesta és també una reivindicació dels mateixos sindicats policials que ja fa temps que denuncien la manca d’efectius a les carreteres del país i com això ha repercutit negativament en la sinistralitat. Actualment, es disposa només de la meitat d’agents encarregats d’aquestes funcions respecte a l’any en què els Mossos van assumir les competències de trànsit. Des de 2014 no es convoquen places per a Mossos d’Esquadra destinats a trànsit.Des de la formació política, demanen que «el Govern de la Generalitat posi fil a l’agulla i asseguri una inversió pressupostària i accions concretes urgents per revertir aquesta alta sinistralitat que s’està produint».