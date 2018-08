El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, obrirà el curs polític a la Selva del Camp

El socialista oferirà una xerrada a les vuit del vespre a Hort d’Iglèsies davant els militants de la Federació del Camp

Actualitzada 28/08/2018 a les 19:39

El primer secretari dels socialistes de Catalunya, Miquel Iceta, obrirà el nou curs polític el pròxim dissabte, 1 de setembre, a la Selva del Camp.El socialista oferirà una conferència a Horts d’Iglésies davant els afiliats de la Federació del Camp de Tarragona del PSC. S’espera l’assistència de prop de 300 persones, aproximadament, segons fonts del PSC al Camp de Tarragona. D’aquesta manera, el líder català del PSC, obrirà el nou curs polític, tal com ja va fer ara fa dos any, també a la Selva del Camp, amb l’aleshores alcalde, Josep Masdeu (PSC), com a amfitrió.Un cop finalitzada la conferència, en la qual s’espera que ralitzi un anàlisi de la situació actual polític amb l’horitzó de les eleccions a la vista, Miquel Iceta soparà amb la militància.Precisament, ahir, Iceta es pronunciava sobre els darrers esdeveniments polítics a Catalunya i criticava la decisió de la Generalitat de no assistir al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) d’aquest dimecres.Segons el primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, decisions com aquesta demostren que «el govern independentista no té com a prioritat defensar els interessos dels catalans».