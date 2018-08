El Guant de Valls unirà música i titelles

L’edició d’enguany del festival barrejarà diverses tècniques titellaires amb sons en directe

Un viatge per la companyia Micro Troupe

La catorzena edició del Guant, el Festival de Teatre de Titelles, arribarà a Valls entre el 20 i el 25 de novembre. Aquest certamen cultural enguany comptarà amb la participació de set companyies de teatre que aportaran a la programació diverses tècniques titellaires.Aquesta edició del certamen farà èmfasi en un diàleg entre la música i els titelles, de forma que la majoria d’espectacles comptaran amb música interpretada en directe. Un altre dels punts forts de la programació d’enguany, serà la mostra d’una mirada cap al món oriental amb titelles de paper, fets amb la tècnica de l’origami o papiroflèxia, i per primer cop, diumenge al matí es programarà una proposta per a infants a partir de només un any. El Teatre Principal serà l’escenari d’aquest festival, que a banda d’espectacles, que aniran adreçats a diversos públics, també oferirà una exposició sobre els 18 anys dels titelles de la companyia Micro Troupe.Un dels plats forts del festival serà dissabte, 24 de novembre, amb l’estrena de la versió amb música electrònica en directe de l’espectacle Identitats, produït per la històrica companyia catalana Rocamora, que comptarà amb la partitura interpretada en directe pel seu compositor InnoDB,es tracta d’una proposta per a un públic format per joves i adults, en el qual es combina la puresa del titella de fil, amb la manipulació més acurada possible i una exploració de les enormes capacitats dramàtiques del ninot, que es mou també al ritme de diverses coreografies contemporànies, amb música electrònica i retroprojeccions de vídeo-art, fetes expressament per a aquest espectacle.Fent honor al nom del festival, la Companyia Matito, original de Cambrils, mostrarà al públic del festival la tècnica tradicional de titelles de guant amb el seu espectacle Matito i la grandíssima roda de fira. Un espectacle dirigit a tots els públics i amb grans dosis d’humor, que estarà conduït pel titellaire Arnau Colom, i que també comptarà amb l’aportació d’Artur Gaià, l’artista que s’amaga darrere Quico el Cèlio, que hi posarà la música en directe.La mostra titellaire d’enguany no oferirà només l’exploració de divereses bandes sonores en directe, sinó que també oferirà altres tècniques que aportaran varietat i diversitat als ulls dels espectadors. Així, la tècnica de narració i manipulació en directe es podrà veure gràcies a tres companyies; Festuc Teatre amb el seu muntatge Adéu Peter Pan, Mimaia Teatre amb el treball Roig Pèl Boig, i els murcians Teatro Los Claveles, que portarà Les set Cabretes a la capital de l’Alt Camp.El teatre d’ombres serà al festival de la mà de la Companyia Mercè Framis i el seu espectacle La Lluna i la pruna, i també es podrà veure papiroflèxia, una tècnica antiga que es va originar al continent asiàtic, amb el taller de titelles compartit l’artista tailandesa Arunee Vasanserekul, una artista que fa prop de 30 anys que viu a l’estat espanyol, que és experta en diverses disciplines artístiques orientals i també narradora de contes i ha format part de diverses companyies.L’exposició «Majoria d’edat!» que enguany presenta el Guant portarà els visitants a fer un repàs pels divuit anys de la companyia Micro Troupe, especialment suggerent perquè es tracta d’un grup que en els seus muntatges ha emprat diverses tècniques de titelles ja siguin de fil, de tija, de guant, de guant tradicional català, i de taula, combinades amb la interpretació dels actors i la música en directe. Els dies 21 i 22 de novembre, des de la companyia, s’oferiran dues visites guiades que aniran adreçades als centres educatius, per apropar als més joves a les tècniques titellaires i a aquesta disciplina artística.Durant el mes de setembre es coneixeran les diverses poblacions que acolliran espectacles i activitats del Festival de Teatre de Titelles de Valls, i també es farà públic el programa complet d’aquest certamen artístic que pretén apropar les tècniques titellaires a l’Alt Camp. Les entrades per als diversos espectacles es podran adquirir al Teatre Principal de Valls a partir del mes que ve.