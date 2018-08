Detenen un pare i un fill per tenir una plantació de marihuana al Catllar

Es van localitzar 1.279 plantes de marihuana, 93 focus d’alta intensitat, 93 transformadors, 20 ventiladors i 1.100 euros en efectiu

Actualitzada 29/08/2018 a les 16:02

Detenen dos homes, de 68 i 42 anys, ambdós de nacionalitat espanyola i veïns del Catllar, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i un de frau de fluid elèctric.Arran d’una investigació iniciada el passat mes de maig els mossos van tenir coneixement que en una casa del Catllar de Tarragona hi havia una plantació de marihuana indoor ja que l’immoble desprenia una forta olor i hi havia gran afluència de vehicles en hores intempestives.Per tot això, els mossos van realitzar dimarts a la tarda una entrada i registre ordenada pel jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona acompanyats d’operaris d‘una empresa elèctrica per tal de fer comprovacions.En l’escorcoll, es va localitzar una plantació indoor de 1.279 plantes de marihuana, 93 focus d’alta intensitat, 93 transformadors, 20 ventiladors, 1.100 euros en efectiu i diversa documentació.Els operaris de l’empresa elèctrica van realitzar diferents inspeccions tècniques al comptador de la llum i van detectar que estava manipulat i alterat.En conseqüència, els mossos van detenir els dos homes que hi vivien, pare i fill, pels delictes de salut pública i frau del fluid elèctric.La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Els detinguts passaran en les properes hores a disposició judicial.