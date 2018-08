Unes 350 bicis pedalaran durant 5 hores a Cambrils contra el càncer infantil

La prova solidària 6 Pedals Non Stop tindrà lloc el 8 de setembre de 17h a 22h

Actualitzada 28/08/2018 a les 12:45

El Passeig de les Palmeres de Cambrils serà el punt de partida de la 6 Pedals Non Stop, que tindrà lloc el proper 8 de setembre. Es tracta d’una prova de ciclisme organitzada per l’Associació Solidaria Pedals Non Stop amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cambrils que vol recaptar fons per la investigació de càncer infantil a l’Hospital Sant Joan de Déu.Un total de 350 bicicletes participaran en la prova solidària que dura cinc hores, de les 17h a les 22h. A hores d’ara ja s’han assolit el màxim d’inscripcions, segons ha afirmat el Regidor d’Esports, Josep Maria Vallès, que ha afirmat que ha estat «tot un èxit solidari».També hi haurà dos punts de venda físics de merchandising, un de l'Hospital Sant Joan amb les famoses «polseres Candela», i un altre estand on es podrà adquirir merchandising de Pedals Non Stop, en ambdós casos els fons recaptats són per la investigació del càncer infantil.