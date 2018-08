Ha estat traslladat a l'Hospital Pius de Valls per contusions a l'espatlla

Actualitzada 28/08/2018 a les 17:36

Un motorista ha resultat ferit en una sortida de via aquest migdia, on també hi havia implicat un camió. L'accident ha tingut lloc passades les tres al quilòmetre 9 de la TV-7041 en sentit nord. Segons l'alertant, la moto, sense el conductor a sobre, s'hauria precipitat de la via uns deu metres. El motorista ha resultat ferit menys greus i ha estat traslladat a l'Hospital Pius de Valls per contusions a l'espatlla.Fins al punt quilomètric s'han desplaçat tres dotacions de Bombers de la Generalitat, una ambulància del SEM i una patrulla de Mossos d'Esquadra.