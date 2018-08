Tarragona registra 34 morts a la carretera de gener a agost, un 120% més

La carretera N-340 segueix liderant el nombre d'accidents mortals

Actualitzada 28/08/2018 a les 19:29

La província de Tarragona ha registrat 34 morts a la carretera entre gener i agost d'aquest any, fet que suposa un 120% més que el mateix període de l'any passat, quan quinze persones van perdre la vida a les carreteres tarragonines.Segons dades facilitades avui pel Servei Català de Trànsit (SCT), destaca la mort en accident de motoristes, que han passat d'un a cinc, de manera que s'ha retrocedit a paràmetres del 2010.Més de la meitat dels accidents mortals (un 51%) han tingut lloc aquest any en cap de setmana, com l'últim, ocorregut diumenge passat, en el que un jove de 17 anys que circulava en patinet elèctric va morir després de xocar contra un turisme a l'A-27.El coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat de l'SCT, Oscar Llatje, en declaracions a Tarragona Ràdio, ha expressat la seva preocupació per aquestes xifres vinculades a l'oci.Respecte a les causes, un 35% dels accidents mortals han estat per distraccions, un 20% per infraccions, un 10% per velocitat excessiva i un 5% per consum de substàncies (alcohol o altres drogues).A més, un 40% dels sinistres els protagonitza un únic vehicle per sortida de via, cosa que implica velocitat excessiva, distraccions o consum de drogues i alcohol.La carretera N-340 segueix liderant el nombre d'accidents mortals -sobretot en el seu pas per les Terres de l'Ebre- amb un total de deu víctimes.Altres carreteres que han superat les dues víctimes són l'A-7 i l'AP-7, la C-14, l'N-420, la T-11 i T-310.