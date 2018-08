Salou licita el servei de neteja d'una cinquantena d'edificis i dependències municipals

Es destinaran 1,6 milions d’euros en 2 anys per a la neteja de les escoles, els pavellons esportius o els banys de les platges, entre d’altres espais

Actualitzada 28/08/2018 a les 18:06

Salou ha obert la contractació de la nova empresa que ha de cobrir durant els propers dos anys el servei de neteja dels edificis i de dependències municipals i també de l'Ajuntament de Salou, a més del Patronat Municipal de Turisme. Aquest contracte- que s’iniciarà de cara al mes de novembre- destinarà un total d’1.6 milions d’euros (IVA inclòs) per dur a terme la neteja de la cinquantena d’edificis inclosos al plec, entre els que es troben fins a divuit centres municipals (com l’edifici del mateix Ajuntament; el Teatre Auditori de Salou i el complex municipal, el mercat municipal o la biblioteca, a més de la Masia Tous, els Centres Cívics Mas de l’Esquerrer i Els Triangles; a més de l’espai el Dofí Màgic o les oficines de la Policia Local, la Comissaria platja i l’edifici de Serveis Socials).El contracte també inclou els vuit centres d’Ensenyament que hi ha a Salou (com les escoles i instituts públics, el centre Atenea, l’escola de música, o l’escola idiomes, etc). En la mateixa contracta també hi ha inclòs el manteniment dels 5 centres esportius (els tres pavellons d’esports, la piscina municipal i el camp de futbol); el manteniment de les oficines de turisme inclòs el Xalet Torremar -seu principal del Patronat i la de la Plaça Europa. Finalment també inclou els 11 mòduls de banys públics repartits per les platges del municipi.El regidor de Serveis Interns, Jesús Barragán, assenyala que aquesta nova contracta s’ha reforçat «perquè volem introduir millores en el servei de la neteja, incrementant en 4.500 hores de treball especialment a les instal·lacions esportives i també als banys de la platja». En total, el contracte preveu més de 50.651 hores de treball en neteja als centres inclosos en el contracte.Fins al 10 de setembre es poden presentar les ofertes de les empreses.