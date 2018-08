L'home que agredeix sense motius va intentar colpejar l'alcalde de Salou

El mateix individu va agredir un dels mossens del poble, a un membre de Càritas i ha llençat excrements humans a un notari de la localitat

L’home que acumula diverses denúncies per agredir gent gran a Salou sense motiu va intentar colpejar l’alcalde del municipi, Pere Granados, divendres passat. L’agressió al batlle va quedar només en una temptativa, però altres no han tingut tanta sort.Segons ha pogut saber Diari Més, el mateix individu va atacar a un dels mossens del municipi, a un membre de Càritas, va llençar excrements humans a un conegut notari i té atemorits els treballadors d’algunes institucions del municipi. Tot plegat, se suma a l’extens historial d’agressions a altres veïns del municipi i d’episodis violents que ha generat increpant i provocant altres persones sense cap motiu aparent, dels que la Policia Local de Salou en té coneixement.A la denúncia d’una de les seves darreres víctimes –un veí de Salou jubilat que va ser abordat violentament i colpejat per aquest home mentre prenia un cafè tranquil·lament a un bar–, se suma ara l’intent d’agressió a l’alcalde de Salou, Pere Granados.L’atac al batlle es va produir divendres al matí després de sortir de casa seva i quan es disposava a pujar a un vehicle on l’esperaven dos regidors més de l’Ajuntament. Aleshores, l’agressor es va llençar contra Pere Granados, qui va aconseguir entrar al cotxe i, després de forcejar violentament amb l’home amb la porta del vehicle, l’alcalde va aconseguir tancar-la. Tot seguit, va començar a colpejar amb força el vidre i la porta del cotxe fins que aquest va aconseguir arrencar. L’agressor va arrencar a córrer darrere, però finalment el van deixar enrere.Divendres mateix, l’individu va ser detingut per la policia i es va posar a disposició del jutge. El judici ràpid que s’havia de celebrar, però, s’hauria suspès, a l’espera que es dirimeixi l’estat mental d’aquesta persona. Diari Més no ha pogut confirmar si l’home continua en llibertat o està sent avaluat per rebre tractament ambulatori. El cas està en mans del jutjat d’instrucció número 1 de Tarragona.Mentrestant, arran de la denúncia d’una de les darreres víctimes, s’han conegut d’altres episodis violents protagonitzats pel mateix home, qui esdevé un veritable perill públic. Al Jutjat de Pau romanen amb la persiana abaixada després que aquest mateix home entrés i trenqués un monitor. Al departament d’Acció Social de l’Ajuntament també el coneixen: l’individu va llençar un objecte contundent contra els treballadors.Tot i que, a priori, podia semblar que només agredeix a persones grans (ho va fer contra un jubilat a un bar i contra una persona octogenària en ple carrer i sense cap motiu) sembla que l’individu selecciona també víctimes de certa rellevància. Va agredir fins a dues vegades un dels mossens del municipi, també un membre de Càritas i a un conegut notari li va llençar excrements humans. De fet, aquest no seria l’únic notari de Salou que hauria patit el deliri d’aquest veí de Salou que té entre 35 i 37 anys. L’home acumula un gran nombre de denúncies de persones que han patit la violència gratuïta de l’individu i demanen a la justícia que actuï amb celeritat.