El projecte per restituir Villa Enriqueta estarà a punt al novembre

El document s’està redactant per 41.140 euros i, posteriorment, es podran iniciar les obres

Actualitzada 27/08/2018 a les 20:25

El xalet Villa Enriqueta de Salou, ubicat al passeig Jaume I, comptarà a principis de novembre amb el projecte que permetrà realitzar les obres necessàries per restituir la legalitat d’aquest edifici, després que alguns elements fossin modificats fa més de 10 anys per convertir-lo en un restaurant de luxe. En una sentència, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar les llicències d’activitat i primera ocupació per irregularitats arquitectòniques. I és que es va considerar que les reformes fetes a partir del 2004 no s’ajustaven al que marca el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Salou.La contractació del servei de redacció del projecte bàsic i executiu i de l’estudi bàsic de seguretat i salut de les obres van ser adjudicades el passat juliol a l’empresa Valeri Consultors AEV S.L.P. per un import de 41.140 euros (IVA inclòs), després que un total de quatre empreses es presentessin al concurs públic. Ara, el projecte de les futures obres ja s’està redactant, segons afirmen fonts municipals, i el document estarà acabat a principis de novembre. El següent pas serà contractar l’empresa que executi els treballs i iniciar les obres, una fase a la qual s’arribarà l’any vinent.La restitució de la legalitat del xalet Villa Enriqueta de Salou respon a la sentència emesa per la Secció Tercera Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el 23 de març de 2016. Just en aquell moment, l’edifici havia d’obrir portes de la mà de la franquícia La Piemontesa, però el TSJC va anul·lar les llicències.Ara, amb els treballs requerits, l’edifici recuperarà el seu aspecte original a través de tres accions. D’una banda, s’haurà d’eliminar l’ascensor, que dóna servei a tres pisos i que serveix d’accés i unió entre l’edifici catalogat i el de nova planta del solar adjacent. Pel que fa a la planta subterrània –que es va construir per albergar la cuina del restaurant– haurà de ser inutilitzada i, en la mesura del possible, restaurada. D’altra banda, també s’haurà d’actuar a les finestres, havent de recuperar-se la configuració i estat original de l’immoble.