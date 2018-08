N'havia caçat set i només un seguia viu

Agents Rurals han desmantellat una xarxa japonesa disposada per caçar ocells fringíl·lids a Rodonyà, a l'Alt Camp. En el moment de l'actuació hi havia un total de set ocells: un raspinell, dos rossinyols, dues caderneres i dos verdums. Només un estava viu. Des d'Agents Rurals es recorda que l'ús de la xarxa japonesa per caçar es troba prohibit i pot arribar a ser considerat un delicte contra la fauna al ser un mètode no selectiu.