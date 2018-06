Els passatgers dels dos vehicles han resultat il·lesos

Actualitzada 29/06/2018 a les 16:28

Un accident entre dos vehicles a l'AP-7 entre la Pobla de Montornès i Altafulla ha tallat aquesta tarda la circulació de dos dels carrils en sentit Barcelona. En aquest un camió i un turisme han topat al quilòmetre 231. Els ocupants dels dos vehicles han resultat il·lesos.El Servei Català de Trànsit ha rebut l'avís a les 15.44 hores. Quatre dotacions de Bombers de la Generalitat s'han desplaçat a la zona. A la via es circula amb congestió, tot i que no hi ha grans retencions.