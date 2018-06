'Temporada d'estiu' omplirà de música els carrers del Vendrell

Manu Guix, Joana Gomila Folk Souvenir i Kepa Junkera són alguns dels noms més rellevants

Actualitzada 29/06/2018 a les 15:23

L'Ajuntament del Vendrell ha presentat la guia d’espectacles culturals dels mesos de juliol i agost Temporada d’estiu. A dintre, hi ha la programació del Cicle de Música a la Vila, que enguany celebra el seu 30è aniversari. Per aquest motiu, aquest festival de música tradicional presenta un cartell ambiciós, que el consolida com un festival de referència dins d’aquesta categoria de tot Catalunya. Com ja és habitual, els dimecres d’agost, a les 10 de la nit, la plaça del Tívoli del Vendrell tornarà a acollir els concerts gratuïts.El festival arrencarà el dimecres 1 d’agost amb la Balkan Paradise Orchestra, una formació jove de música balcànica integrada per deu noies, que el passat 2017 van guanyar el Concurs Sons de la Mediterrània. Al Vendrell oferiran una doble actuació: a les 19.30 hores un concert itinerant pels carrers del centre i a les 22 hores un concert de format tradicional a l'escenari de la plaça del Tívoli.El dimecres 8 d’agost serà el torn d’un nom consagrat de la música tradicional, el basc Kepa Junkera, que ja va ser al festival vendrellenc l'any 2014. En aquesta ocasió, Junkera presentarà amb la seva banda el seu nou treball FOK.El dia 15 d'agost serà el torn de la música tradicional mallorquina, amb Joana Gomila Folk Souvenir, que portaran fins al Vendrell les tonades i melodies populars de Mallorca.El dimecres 22 d’agost el Música a la Vila presentarà un doble concert: a les 19.30 hores es farà un concert familiar a càrrec del multiinstrumentista Xavi Lozano i a les deu del vespre hi haurà un concert de Canya d'Or & Brass, un quartet de gralles acompanyat de metalls, als quals s'unirà el mateix Xavi Lozano i els alumnes de gralles de l'EMMPAC.El 30è Música a la Vila clourà el dimecres 29 d’agost amb la veterana formació El Pont d'Arcalís, un dels referents de la música folk i d'arrel del país.D’altra banda, a la guia Temporada d’estiu s’hi pot trobar també la programació del 38è Festival Internacional de Música Pau Casals, que té lloc 13 al 24 de juliol.Així mateix, s’hi presenten el conjunt de concerts programats a l’Auditori Pau Casals durant el mes d’agost, i que amb un estil més eclèctic, pretenen arribar a un públic més ampli. Aquests concerts tindran lloc els dissabtes a la tarda, a les 20.30h. El primer estarà protagonitzat per la formació femenina de jazz Wom Quartet (4 d'agost); el segon anirà a càrrec del grup de gòspel africà Aba Taano (11 d’agost); el tercer l’oferirà l’Artem Trio, finalistes del Concurs Paper de Música de Capellades del 2018 (18 d’agost); el quart, el diumenge 19 d'agost, serà un concert familiar amb el December Quintet; el cinquè i últim concert d’agost serà el del cantant i pianista Manu Guix (25 de juliol), que presentarà a l’Auditori Pau Casals el seu disc Després de tot.A la guia Temporada d’estiu també s’hi poden trobar les exposicions obertes des del juliol al setembre, la programació dels Amics de l’Orgue, del Festival Jove Música als Jardins o de les Ballades d’estiu del mes d’agost.