Salou viurà una nova edició de la calada de les Malles de Sant Pere

Tindrà lloc aquest dissabte a les 20.30 hores a la platja de Ponent

Actualitzada 29/06/2018 a les 15:10

La Societat de Pescadors de Santa Maria del Mar celebrarà aquest dissabte la primera exhibició de pesca tradicional amb la calada de les Malles de Sant Pere amb col·laboració amb la regidoria de cultura. Aquesta es farà a la platja de Ponent- Espigó del Moll els propers dies 30 de juny, 14 de juliol i 18 d’agost a les 20:30 hores.Aquesta tècnica artesanal, s’anomena «Tirar l’Art» i consisteix en calar les xarxes des d’una embarcació per després estirar-se amb tracció humana des de la platja. És una tècnica de pesca per arrossegament formada per una xarxa amb dues cames. La barca cala l’art davant la platja i retorna a terra portant unes cordes lligades a la xarxa. A la platja els pescadors s’aferren un tros de corda a cada cama i al estirar va acostant la xarxa, que atrapa tots aquells peixos que es troben pel camí.Es tracta d’un art molt antic que és especialment adequat per platges arenoses i de pendent suau com la de Salou.