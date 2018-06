Música i tast de vins per lluitar contra l'ELA a Montblanc

El Musi-cata solidari tindrà lloc el proper 14 de juliol al Celler Mas Foraster

Actualitzada 29/06/2018 a les 15:01

14 DE JULIOL TENS UNA CITA SOLIDÀRIA!!!



CONCERT I TAST DE VINS BENÈFIC A FAVOR DE LA LLUITA CONTRA LA ELA A MAS FORASTER (MONTBLANC):



JOAN MASDÉU, FITO LURI, OSCARBOLES, SINGTÒNICS, XAVI DE LA SALUD TRIO, HAVANA VIEJA, i ELISABET CARNICÉ.#MUSICATASOLIDARIA #FESUNGESTPERLAELA pic.twitter.com/p0r17hNZFg — Musi-Cata! (@DOMusicata) 28. června 2018

La Musi-cata durà a terme, en l’any en què celebra el seu cinquè aniversari, un concert benèfic amb tast de vins al Celler Mas Forestar de Montblanc, el proper 14 de juliol a les 18h, en favor de la lluita contra l’ELA. En concret, tots els diners recaptats amb la venda d’entrades i les aportacions per part d’esponsors i patrocinadors aniran destinats a la Fundació Miquel Valls, que treballen per la lluita contra l’agressivitat que pateixen els pacients d’ELA. L'acte serà conduit per la comunicadora Elisabet Carnicé.Els concerts i el tast de vins començaran a les 18h. Paral·lelament, per als més petits, hi haurà taller de contacontes i com fer bombolles. Pel que fa a la música, els artistes que tocaran els seus temes seran Joan Masdéu, Fito Luri, Singtònics, Havana Vieja, Xavi Torres Trio i Oscarboles. La presentació del concert anirà a càrrec de la comunicadora audiovisual i presentadora de televisió Elisabet Carnicé. Entre els diferents concerts, s'explicaran els projectes que realitza la Fundació Miquel Valls i els assistents podran tastar els vins del celler on es fa l’acte, Josep Foraster.El preu de l’entrada és de 10 euros. Aquells que no hi puguin assistir però hi vulguin col·laborar poden adquirir entrades a la Fila 0.