El sindicat de Mossos SME demana que la Brimo nocturna deixi d'anar a Salou per evitar el trajecte de tornada a Egara

Actualitzada 29/06/2018 a les 11:30

El Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME) ha demanat a la Direcció General que la Brigada Mòbil (Brimo) deixi de fer el servei nocturn d’estiu a Salou per la seguretat dels agents. Apunten que els policies s’han de desplaçar del Complex Egara, a Sabadell, fins a Salou, i que han de tornar-hi després de «moltes hores de treball en torn de nit». «El viatge de tornada d’hora i mitja, amb el sol de cara, complica molt la conducció als agents i posa en perill greu la seva integritat física i la d’altres ciutadans que circulin per la via», afirmen al comunicat, en què asseguren que ja hi ha hagut uns quants «ensurts» en el camí de tornada.Aquesta és una reivindicació que el sindicat fa de fa temps. Reclamen que l’administració posi solucions per no haver de «buscar responsabilitats en cas que en passés una de grossa».En un comunicat, el sindicat relata que als agents se’ls planifica l’inici del servei des del complex Egara a les 22 hores i que acaben a Salou a les 7 hores del matí. A tot plegat, apunten, cal afegir el possible perllongament de jornada, més el viatge de tornada, la qual cosa suma un mínim de jornada de treball entre 10.30 hores i 11 hores com a mínim. «Aquest viatge de tornada, amb tot el sol de cara», apunten.