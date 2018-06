El preu dels pisos a Tarragona creix un 2,1% el segon trimestre, segons l'informe Tinsa

Assegura que la recuperació del mercat residencial al conjunt de l'estat espanyol creix en «intensitat»

Demarcacions catalanes

Comportament per districtes a Barcelona

La mitjana de preus dels pisos a Catalunya ha augmentat en termes anuals, segons conclou l'informe Tinsa corresponent al segon trimestre d'aquest any. El valor dels habitatges a la ciutat de Barcelona ha pujat el segon trimestre un 6% mentre que a Madrid en el mateix període ho ha fet un 18,9%. Els preus a la capital catalana estan encara un 26,1% per sota dels màxims del 2007 i a Madrid un 28,9% més baixos. La mitjana de preus dels pisos ha augmentat en termes anuals també a la ciutat de Girona, el 4,2%, i a Tarragona, el 2,1%. Per contra, a Lleida, la mitjana de preus ha caigut el 10,8%.L'informe de Tinsa assegura que la recuperació del mercat residencial al conjunt de l'estat espanyol creix en «intensitat». La mitjana de preus de l'habitatge acabat, tant de pisos nous com utilitzats, es va incrementar un 6,6% el segon trimestre en relació amb el mateix període del 2017 fins a situar el preu del metre quadrat en 1.328 euros, una xifra que no es veia des del primer trimestre del 2013. Tot i aquesta recuperació, la mitjana de preus encara està un 35,2% per sota dels màxims del 2007.Madrid es manté com a motor d'aquesta recuperació, especialment per l'evolució de la mitjana de preus de la capital madrilenya amb un augment del 18,9%.Tinsa explica que la recuperació del sector immobiliari respon a la recuperació que viu l'economia espanyola, l'estabilització del mercat laboral i a l'obertura del mercat hipotecari.La recuperació s'observa a totes les comunitats autònomes amb l'excepció de Castella La Manxa (-0,7%), Galícia (-2,2%) i Extremadura (-3,4%), en 15 demarcacions provincials i en 15 capitals.La demarcació de les comarques de Barcelona ha vist com la mitjana de preus dels pisos en el segon trimestre ha pujat un 5,6%, Tarragona el 3,4% i a Lleida l'1,8%. Per contra, a les comarques de Girona aquesta mitjana ha caigut en el període estudiat un 0,8%.El creixement de la mitjana de preu dels pisos al conjunt de Catalunya ha estat en el segon trimestre el 4,6% lluny de l'increment del 15,5% de la Comunitat de Madrid, la que més creix, i per sota de la mitjana espanyola (6,6%).La ciutat de Barcelona ha «suavitzat» els creixements interanuals dels preus dels pisos en els últims mesos. L'excepció ha estat el districte de Ciutat Vella, amb una recuperació dels preus del 14,9% en l'últim any, seguit dels districtes Sants-Montjuïc i Horta-Guinardó (els dos amb augments del 9,7%) i les Corts (9,5%).El districte de la capital catalana amb un increment del preu dels pisos més baix ha estat Sant Martí (+2,7%).