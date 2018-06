Veïns d'una urbanització de Pratdip denuncien que no tenen aigua des de fa una setmana

Han organitzat per dissabte una concentració amb talls de circulació intermitents cada 30 minuts a la carretera T310

Actualitzada 28/06/2018 a les 18:33

Veïns de la urbanització de Planes del Rei, a Pratdip, han convocat una concentració per dissabte per denunciar que hi ha unes 190 cases, segons les seves dades, que fa una setmana que no tenen aigua, i que d'altres pateixen talls intermitents des de fa mesos. L'alcalde de Pratdip, Joan Maria Rovira, ha explicat a l'ACN que aquesta incidència–que ja va passar a principis de gener- és deguda a la «deixadesa» i manca de manteniment de la xarxa per part dels propietaris de la urbanització, de la qual l'entitat gestora es troba en liquidació. Amb tot, l'Ajuntament s'ha compromès a aportar tonells per garantir, almenys, l'ús de boca. D'altra banda, el veí de la urbanització i regidor a l'ajuntament per Unidos por Planes, Oscar Serrano, defensa que és el consistori qui «ha d'obrir l'aixeta» i acusa l'alcalde de no voler «arreglar les coses». Rovira creu que tot plegat té un rerefons polític.Els veïns de Planes del Rei entenen que la urbanització, privada i que gestionava l'Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació, ha de rebre el manteniment del consistori, ja que l'organisme es troba ja en vies de liquidació. En canvi, l'alcalde defensa que, ara per ara, l'ajuntament farà els serveis que li pertoqui fer «per legalitat», però que no se'n farà càrrec fins que els serveis de la urbanització estiguin «arreglats i recepcionats». «Mentrestant, ho han de fer ells, tant si hi ha junta de l'entitat com si no n'hi ha», ha conclòs Rovira.Serrano ha afirmat que durant tot l'hivern s'han patit talls d'aigua intermitents i on hi havia habitatges en què no es podia tirar l'aigua del lavabo, posar rentaplats o dutxar-se. El problema se centralitza a la part superior de la urbanització, amb forts pendents, que dificulta encara més l'arribada de l'aigua. Segons el regidor, hi ha unes 150 persones que viuen durant tot l'any a Planes del Rei, però la població augmenta durant l'estiu amb fins a 2.000 habitants.Rovira ha defensat que l'ajuntament subministra durant les 24 hores del dia aigua a la urbanització, on hi arriba un cabal de 12.000 litres l'hora. Així, el problema rauria en l'estat precari de la xarxa i dipòsit de la urbanització degut a la manca de manteniment dels últims mesos. Segons l'alcalde, els propietaris van acomiadar la brigada que treballava a la urbanització i ara noten els efectes. De manera «excepcional», el consistori ha intervingut quan hi ha hagut incidències urgents. «Des de principis d'any, hem actuat dins de la urbanització una vintena de vegades», ha dit Rovira. «És una situació lamentable provocada per ells mateixos», ha etzibat l'alcalde, que també ha acusat alguns propietaris de malbaratar l'aigua, malgrat conèixer la situació en la qual es troben.La concentració que han programat per dissabte començarà a les 11 hores i està previst que s'allargui fins a les 14 hores. Els organitzadors preveuen fer talls de circulació intermitents cada 30 minuts a la carretera T310 a la confluència amb l'avinguda Catalunya.