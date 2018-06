«La tòfona silvestre s'està perdent, el futur passa pel cultiu»

L’empresa Tòfona de la Conca organitza el primer Concurs de gossos tofonaires de tòfona d’estiu aquest dissabte a Prades

—Cada gos haurà de localitzar i assenyalar quatre tòfones enterrades en una parcel·la de 4x4 metres en un temps màxim de quatre minuts. El concurs el guanya qui ho fa amb menys temps. A part del gos, també cal que sigui hàbil el seu acompanyant, que ha de trobar la tòfona i aixecar-la amb la mà, si no, no és vàlida. Igualment, si el gos es menja la tòfona, queda desqualificat.—Aquesta és la primera vegada en tot l’Estat que se celebra un Concurs de gossos tofonaires amb tòfona d’estiu. Les inscripcions es van omplir de seguida, i hi tindrem prop d’una quinzena de participants de tot Catalunya. Entre ells hi ha l’alcoverenc Juan Magaña, que és qui ha guanyat les dues edicions del Concurs de gossos tofonaires amb tòfona negra que organitzem des de fa un parell d’anys a Vilanova de Prades.—El gos ha de detectar la tòfona i, molt finament, amb la pota, marcar on és, en el punt gairebé exacte. Després, si l’amo no la troba, l’ha d’ajudar i tornar-la a marcar. Aquesta és una habilitat que es va perfeccionant amb el temps.—No, hi ha diverses races de gossos que es poden entrenar per fer aquesta feina. De fet, al concurs que es veurà a Prades hi competiran races diferents.—La tòfona d’estiu té una aroma subtil i més suau. També té tocs avellanats en boca, i comparada amb la negra seria com una colònia respecte a un perfum, però això també fa que el preu sigui més barat i se’n pugui posar més quantitat al plat.—Les muntanyes de Prades han sigut boletaires i tofonaires tota la vida, però la tòfona silvestre s’està perdent cada vegada més, a causa del canvi climàtic i també perquè cada cop hi ha menys pastures i el bosc no es cuida prou. Les tofoneres s’estan morint i el futur de la tòfona passa pel cultiu, que és una activitat que fem a Tòfona de la Conca.—Des dels 200 m d’altitud fins a dalt a Prades se’n pot trobar.—Tòfona de la Conca és una jove empresa que va néixer amb la tercera generació familiar de tofonaires. Fa uns anys vam decidir crear una marca i comercialitzar la tòfona directament a restaurants i fer productes elaborats. També fem cultiu de tòfona i oferim serveis derivats d’aquest producte.