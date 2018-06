'La Rambla', una cançó dedicada a les víctimes dels atemptats de Cambrils i Barcelona

Elena Gadel, Manu Guix, Dolo Beltrán, Jofre Bardagí o Pemi Fortuny són alguns dels artistes que han posat veu al tema

Una cinquantena de músics s'han unit per gravar La Rambla, una cançó homenatge al passeig barceloní i dedicada a les víctimes dels atemptats del 17 d'agost passat, quan el jihadisme va sembrar el terror a Barcelona i a Cambrils causant setze morts i més de cent ferits. Als gestos de solidaritat i de condemna que es van propagar immediatament en forma d'espelmes, flors i notes escampades pel passeig, on van morir 15 persones, s'hi ha afegit aquest dijous els Músics per la Rambla, tal com s'anomena el grup. Compten amb veus com Elena Gadel, Manu Guix, Dolo Beltrán, Dani Flaco, Jofre Bardagí o Pemi Fortuny. El tema clama «La Rambla és molt més del que es veu» en forma de rumba fusionada amb elements de jazz, rap i candombe amb detalls aràbics. Adaptada d'una cançó de Dani Galiot, està interpretada en català, castellà, anglès, àrab, portuguès i kombe.«Hem intentat reconvertir aquest dolor en alguna cosa bonica, per transmetre bones sensacions i amor», ha dit Galiot en la presentació de la cançó a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya. «Aquesta cançó està dedicada en concret a les víctimes d'aquell dia però també a totes les altres víctimes del terrorisme», ha puntualitzat el músic. La cançó original del mateix títol va ser composta per Galiot «fa temps» però no va ser mai enregistrada. El 18 d'agost, el músic resident a Terrassa va decidir compartir a les xarxes socials un assaig del tema gravat a un barracó. «Es va fer viral molt ràpid i tothom se la va fer seva. Vaig pensar que havíem de fer-ne alguna cosa més gran».A partir d'aquí Galiot va contactar el seu productor, Marcel Botella, i entre els dos van començar a vestir el projecte «sense saber si seríem sis o vint-i-vuit». «Els primers cantants que participaven a La Rambla gravaven una estrofa sencera perquè no sabíem quants músics hi participarien», una política que es va acabar ràpidament en veure l'allau de participació «de totes les comunitats de Barcelona», ha dit Botella.«A mesura que anaven venint vam haver d'escurçar coses dels altres perquè hi cabessin els nous o fer només veus», ha afegit el productor. Una llista de cinquanta artistes que compta amb noms com Sara Pi, Litus, The Sey Sisters, Marga Mbande, Desiree Diouf o Rumba Tres, l'única formació purament rumbera de tot el conjunt. «La majoria fem pop o rock i la rumba ens era una mica estranya», ha dit Galiot.Una miscel·lània musical que «és com anar caminant per la Rambla de dalt a baix», ha dit el músic Jofre Bardagi. De la mateixa manera que la gent va sortir al carrer a deixar flors i poemes, aquesta cinquantena de músics han volgut «posar un granet de sorra», ha dit Sara Pi. «La música va de compartir», ha recordat la cantant barcelonina. A parer de Pi, la cançó s'inclou en l'onada de solidaritat i de rebuig al racisme que es va produir després dels atacs. «És la nostra ciutat i hem de seguir trepitjant aquest passeig sense por», ha afegit.A més d'una iniciativa de mestissatge musical i cultural, la presentació del tema també ha servit perquè un dels seus participants, el violinista Mohamed Soulimane fes un discurs reivindicatiu en referència al que va significar per un musulmà com ell algunes reaccions posteriors als atacs. «La mateixa nit dels atemptats vaig rebre amenaces», ha confessat el músic. «Vosaltres ho heu passat malament, i jo el doble», «perquè va passar a la meva Rambla i en nom d'una cultura i una religió que la porto jo», ha continuat. «Vaig pensar que com que fa 26 anys que sóc aquí això obriria la ment a les persones però el que està passant és un nou tipus de racisme, únicament contra els musulmans», ha reblat.Entre el públic assistent a la presentació de la cançó, hi havia Javier Martínez, pare de Xavi Martínez, el nen de Rubí assassinat en els atemptats del 17 d'agost i Robert Manrique, víctima de l'atemptat d'Hipercor, ha agraït que Galiot fes extensiva la solidaritat a tots els afectats.Tots els beneficis recaptats gràcies a aquesta cançó es donaran al Casal dels Infants del Raval.