Neix Croma Valls, la primera associació LGTBI de Valls i l'Alt Camp

L'espai vol ser un punt de trobada, visibilització i orientació del col·lectiu a la ciutat i vol vetllar per la plena igualtat de drets

Actualitzada 28/06/2018 a les 10:04

Valls i l’Alt Camp han vist néixer, en motiu de la commemoració del Dia per l’Alliberament LGTBI el 28 de juny, la primera associació LGTBI del territori. Es tracta de Croma Valls, un espai en construcció que s’ha constituït per tal de convertir-se en un punt de referència per al col·lectiu a la ciutat i a la comarca.L’objectiu d’aquesta associació es crear un espai de trobada, visibilització i orientació del col·lectiu en aquest indret, fins ara inexistent, i oferir ajuda i orientació a persones LGTBI i les seves famílies. També vol lluitar contra les discriminacions per raó d'orientació sexual o d'identitat de gènere tot desenvolupant iniciatives que s'orientin a la igualtat de tracte i no discriminació.El projecte està en contrucció i vol aglutinar totes aquelles persones que hi vulguin col·laborar per acabar-lo de definir. Les persones interessades en participar en aquesta iniciativa poden saber-ne més contactant-hi a través dels seus perfils de Twitter i Instagram (@CromaValls), a la seva pàgina de Facebook o a través del correu electrònic cromavalls@gmail.com.