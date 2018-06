Més de dos-cents veïns protesten per l'ocupació de la residència Montemar

Els residents demanen també una solució per les 66 cases ocupades que hi ha a l’urbanització des de fa anys

Actualitzada 28/06/2018 a les 21:16

El grup de veïns que s’oposa a la recent ocupació de la residència Montemar de Vilafortuny (Cambrils), ha aconseguit concentrar aquesta tarda més de dues-centes persones en una protesta pacífica per mostrar la seva oposició al suposat projecte que volen tirar endavant els ocupes que, des de fa dies, van entrar a l’immoble abandonat i totalment desvalisat. «Aquesta ocupació no és dignitat», «Els delictes no són dignes» o «La dignitat no comença amb un delicte», són les consignes que mostraven els veïns a les seves pancartes a una banda de carrer mentre, a l’altra, un reduït grup de persones que han ocupat l’edifici i una minsa representació d’un CDR exhibien una altra pancarta que deia «Contra l’especulació bancària, solidaritat».«Aquest suposat projecte que tenen per l’edifici és un engany», deia una de les persones que s'ha erigit com a portaveu del grup veïnal. I és que, les persones que van entrar a l’edifici abandonat fa uns dies defensen que volen habilitar-lo per tal que una cinquantena de famílies amb risc de vulnerabilitat l’ocupin, quelcom inversemblant, tenint en compte que l’immoble fou desvalisat i buidat completament després que l’empresa de gestió de la residència entrés en fallida, l’any 2012, i requereix d’una inversió milionària per ser habitable de nou.Els veïns ha recordat que el que demanen «no és només una solució per a la residència Montemar, sinó també per als 66 habitatges que han estat ocupats durant els darrers anys». Els veïns han començat una campanya de recollida de signatures per tal que l’Ajuntament intervingui en la problemàtica i perquè l’entitat bancària, propietària de l’immoble, se n’ocupi de desallotjar-lo novament i donar-li una sortida.