Masdeu renuncia a l'alcaldia de la Selva i agafa el relleu Jordi Vinyals

El PSC compleix el pacte de govern subscrit amb ERC a l’inici de la legislatura i cedeix el relleu

Actualitzada 27/06/2018 a les 21:07

«Relació positiva» amb PSC

Esquerra Republicana ocuparà, de nou, l’alcaldia de la Selva del Camp, un càrrec que els dos darrers anys ha ocupat el PSC, amb Josep Masdeu al capdavant. Així, es donarà compliment al pacte de govern que tots dos partits van signar a l’inici de la legislatura, en el qual es va acordar que el primer i darrer any del mandat serien pels republicans i el segon i el tercer, pels socialistes. Josep Masdeu va oficialitzar aquest dimarts, davant del ple, la seva renúncia, i serà el proper 3 de juliol en sessió extraordinària (a les 20 hores) que es farà efectiu el traspàs a favor de Jordi Vinyals, actual regidor d’Agricultura, Cultura, Hisenda i Medi Ambient.Segons el republicà, en aquest darrer any de legislatura se centraran els esforços en «consolidar la feina feta» en els darrers anys i «tancar els projectes engegats», posant especial èmfasi en el Pla de Barris. Un dels projectes clau dels propers mesos serà la finalització de les obres de remodelació del Tomb de Muralles.Es tracta d’una de les principals iniciatives d’aquest mandat, amb l’objectiu de transformar la imatge dels carrers que envolten el nucli antic de la Selva del Camp, amb un paper central dels vianants i la creació de nous espais. D’altra banda, Jordi Vinyals també destaca la finalització del nou Casal del nucli antic, ubicat a l’edifici annex de l’auditori Santa Llúcia i que tindrà l’objectiu de dotar un espai a tot el teixit associatiu de la localitat. I és que l’actual casal d’entitats, al Camí de l’Horta, s’ha quedat petit. El tercer gran objectiu serà la posada en marxa de la nova estació depuradora d’aigües residuals, les obres de la qual es van encetar el passat mes de maig. Amb aquest projecte es culminarà un procés que va arrencar l’any 2000, quan es va començar a tramitar la sol·licitud per substituir l’antiga depuradora, construïda el 1980 i que fa temps que va quedat obsoleta, tant en l’àmbit tecnològic com de capacitat.Quant a la relació entre ERC i PSC, Jordi Vinyals la valora com a «molt positiva», tot i que destaca l’«important esforç per diferenciar les qüestions locals de les nacionals». «Hem aconseguit fer un veritable equip de govern amb objectius comuns», remarca Vinyals, i és que, tal com recorda, el pacte signat és a nivell local. «Tots els punts s’han complert», afegeix.