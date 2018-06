Llibertat i retirada de carnet pel conductor que va atropellar un nen de 5 anys a Salou

L'home, que conduïa un vehicle dels Jocs Mediterranis, va donar positiu en alcoholèmia

Actualitzada 28/06/2018 a les 14:37

El conductor que va atropellar un nen de cinc anys a Salou el passat dilluns a la nit, ha quedat en llibertat i se li ha retirat el permís de conduir. Així ho ha decidit la magistrada del Jutjat d'Instrucció número 4 de Tarragona, un cop ha rebut l'atestat del succés i ha pres declaració al detingut. La causa continua oberta per conducció sota els efectes de l'alcohol, per conducció temerària; i per lesions i omissió del deure de socors.L'accident va tenir lloc aquest dilluns, poc abans de les onze de la nit, a la plaça Venus de Salou. En aquest, un cotxe que passava a gran velocitat va atropellar un nen de nacionalitat irlandesa. El conductor, que circulava amb un cotxe que forma part de la flota del vehicles dels Jocs Mediterranis, va marxar enlloc de socorrer l'infant. El menor el van traslladar a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on encara es manté ingressat recuperant-se de les ferides.Una estona més tard, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra va localitzar el vehicle abandonat a prop de l'estació de trens.Finalment, el conductor es va entregar una hora i mitja després del succés a la comissaria de la Policia Local de Salou. Els agents li van fer la prova d'alcoholèmia i aquest triplicava la taxa permesa. Per aquest motiu, l'home va quedar detingut.Segons l’organització dels Jocs, l’home és un treballador «d'una empresa externa proveïdora de serveis, aliena al personal de l'organització i a l'estructura directa del Comitè Organitzador». Dimarts, Tarragona 2018 va informar que l'empresa a la qual pertanyia el treballador l'havia apartat de tota activitat de forma immediata, pendent de les actuacions policials i judicials. El Comitè Organitzador va lamentar profundament els fets i es va posar a disposició de la família i de totes les parts implicades.