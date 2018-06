Fonts jurídiques apunten que l'informe mèdic forense no seria concloent i la Fiscalia no ha demanat cap mesura

Actualitzada 28/06/2018 a les 12:55

L'atleta de la delegació turca dels Jocs Mediterranis acusat d'una presumpta agressió sexual a una jove britànica a Salou ha quedat en llibertat després que la noia hagi retirat la denúncia, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El jutjat d'instrucció número 5 de Tarragona en funcions de guàrdia ha rebut aquest dijous com a detingut l'home, de 26 anys. Segons han apuntat fonts jurídiques, l'informe mèdic forense no seria concloent. La Fiscalia no ha demanat cap mesura i el cas s'ha enviat al jutjat d'instrucció número 4, competent per la data dels fets. El noi, que competeix en halterofília als presents Jocs Mediterranis, ha marxat dels jutjats acompanyat d'un altre atleta i d'un membre de la delegació.El succés es remunta a poc després de les 5 de la matinada d'ahir dimecres, quan la Policia Local de Salou va rebre un avís que una noia de 25 anys i nacionalitat britànica estava demanant ajuda al carrer Colom. Els agents van dirigir-se al lloc dels fets i van parlar amb la jove, qui va dir que un noi havia abusat d'ella. El presumpte agressor, de 26 anys i atleta turc que competeix als Jocs Mediterranis, va acudir a la zona al camp d'una estona tot assegurant que havien intimidat voluntàriament després de conèixer-se en una discoteca.La noia, que va ser traslladada al CAP de Salou i posteriorment a l'Hospital Joan XXIII per tal de sotmetre's a un reconeixement mèdic i forense, va decidir denunciar al jove, el qual va quedar detingut per aquests fets. Ara però, la denuncia ha estat retirada i el cas ha passat al jutjat d'instrucció número 4 de Tarragona sense que la Fiscalia hagi demanat cap mesura per l'arrestat.