Els veïns del Pla de Manlleu es queixen d'una festa 'rave' en una masia del municipi

L’Ajuntament d’Aiguamúrcia va requerir als Mossos que intervinguessin, ja que la forta música que va sonar durant dues nits no deixava dormir als veïns

Actualitzada 28/06/2018 a les 12:18

Una nova festa rave a l’Alt Camp ha provocat queixes entre els veïns. Aquest cop, aquest tipus de festa sense permís enmig del camp es va produir a la masia de Cal Vinyals del Pla de Manlleu durant la nit de Sant Joan i l’endemà, diumenge 24 de juny. La forta música va provocar les queixes dels veïns de les masies properes, que no podien dormir.Els veïns afectats pel soroll, veient que durant la nit del diumenge 24 de juny la festa no s’acabava i duraria tota la nit, van fer arribar les seves queixes al tinent alcalde del Pla de Manlleu, Josep Pérez. Al seu torn, aquesta informació va ser traslladada a l’alcaldessa d’Aiguamúrcia, Fina Bartolí, qui va parlar amb el cap d’incidències dels Mossos d’Esquadra durant el cap de setmana per avisar d’aquesta situació.Els Mossos d’Esquadra es van traslladar d’incògnit fins a la masia on es feia la rave junt a Pérez ja tocada la una de la nit del dilluns. Un cop a l’indret, van pactar amb els organitzadors que afluixessin una mica la música perquè els veïns poguessin dormir. A partir de llavors, les queixes van cessar i la festa va anar acabant.L’Ajuntament d’Aiguamúrcia recorda que aquestes situacions s’han donat darrerament en diverses ocasions a l’Alt Camp i informen a la població que és molt important la prevenció. En aquest sentit, es recomana als veïns que adverteixin «amb celeritat» quan vegin qualsevol tips de preparació d’aquestes festes, ja que és més fàcil que els Mossos hi puguin intervenir quan s’estan preparant.