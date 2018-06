El CDR de la Selva, en peu de guerra contra el campus d'estiu que Vox farà al municipi

L'entitat demana a l'Ajuntament, entitats i veïns que s'uneixin al seu manifest de rebuig, així com a l'hotel on es durà a terme l'activitat que no la permeti

Redacció

Actualitzada 28/06/2018 a les 15:46





En el seu comunicat, el CDR del municipi es mostra contundent. En primer lloc, demana a l’Ajuntament que s’adhereixi a aquest manifest de rebuig, així com també insta a fer-hi a entitats, col·lectius i partits polítics del territori.



Per altra banda, l’entitat demana a l’Hotel La Selva del Grup Hotusa, on s’ha de realitzar el campus de VOX, que «no permeti actes feixistes a les seves instal·lacions». D’aquesta manera, també demana a tots els veïns que portin el manifest a l’Hotel per mostrar el rebuig «als actes feixistes» i els insten a adherir-se també a totes les possibles convocatòries.



Diversos CDR i entitats sobiranistes del territori, com l’Assemblea del Morell, ja s’han unit al manifest del CDR de la Selva i els han mostrat tot el seu suport.



LA SELVA SERÀ LA TOMBA DEL FEIXISME!



Rebuig rotund. Fora els feixistes dels nostres pobles. No us volem! pic.twitter.com/FrxnO5nkRZ — CDR La Selva del Camp (@CDRselvadelcamp) 27 de juny de 2018





El campus d’estiu que el partit polític VOX farà del 6 al 8 de juliol a la Selva del Camp ha generat indignació i rebuig entre els membres del CDR del municipi. En aquest sentit, el CDR de la Selva del Camp ha fet públic un comunicat on mostra «el rebuig total a la presència de feixistes i antidemòcrates» al poble i insta a l’Ajuntament, l’hotel on es realitzarà l’activitat, entitats i veïns a adherir-se al seu manifest.En el seu comunicat, el CDR del municipi es mostra contundent. En primer lloc, demana a l’Ajuntament que s’adhereixi a aquest manifest de rebuig, així com també insta a fer-hi a entitats, col·lectius i partits polítics del territori.Per altra banda, l’entitat demana a l’Hotel La Selva del Grup Hotusa, on s’ha de realitzar el campus de VOX, que «no permeti actes feixistes a les seves instal·lacions». D’aquesta manera, també demana a tots els veïns que portin el manifest a l’Hotel per mostrar el rebuig «als actes feixistes» i els insten a adherir-se també a totes les possibles convocatòries.Diversos CDR i entitats sobiranistes del territori, com l’Assemblea del Morell, ja s’han unit al manifest del CDR de la Selva i els han mostrat tot el seu suport.