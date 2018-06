Denuncien amb palanganes d'aigua el transvasament del pantà de Siurana a Riudecanyes

Els ecologistes lamenten que deixen el riu «sec» i que l'acció comporta problemes de salubritat al Priorat

Actualitzada 28/06/2018 a les 15:49

La plataforma 'Volem lo Riu Siurana Viu' i GEPEC han denunciat aquest dijous el transvasament del pantà de Siurana al de Riudecanyes amb palanganes d'aigua. Concretament, l'acció ha consistit a abocar aigua de la bassa a l'assut cap a fora per «alliberar-la» al riu «abans que se l'emportin». Santi Borràs, membre de les dues entitats, ha explicat a l'ACN que «cada vegada es deixa anar menys cabal ecològic al riu» i que això, a més de deixar el Siurana «sec», comporta problemes de salubritat als pobles per la qualitat de l'aigua, entre altres perjudicis per al Priorat. «És una aigua per a reg agrícola que s'utilitza per usos industrials, recreatius o d'abastament d'ús de boca per als pobles», ha apuntat Borràs, que creu que un dels principals perjudicats al Baix Camp són els pagesos, que tenen menys dret de reg.Els ecologistes han insistit que és l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) qui hauria d'actuar com a àrbitre i valorar els usos que es fa de l'aigua a cada comarca amb igualtat. En canvi, consideren que l'ens «mira cap a una altra banda i xiulen».Borràs considera que la solució passa perquè es faci una «mínima inversió» al Baix Camp que els asseguri l'aigua per a tothom. «És una qüestió de diners; els ajuntaments es volen estalviar de pagar l'aigua d'abastament perquè s'han viciat durant anys en utilitzar aigua de reg sis vegades per sota del preu», ha etzibat.A l'acció, que es repetirà a les sis de la tarda, han participat unes 35 persones, segons l'organització. L'acte, «pacífic i festiu», s'ha fet des de l'assut del riu Siurana a tocar del Molí dels Aubins, a la carretera de la Venta del Pubill, a la carretera de Poboleda, Cornudella de Montsant.